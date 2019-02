El PP critica la "incapacidad" del Gobierno del PSOE para delcarar la

El senador por el Partido Popular de Málaga, Manuel Marmolejo, ha criticado este miércoles "la incapacidad demostrada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez para tramitar la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional".En este sentido se ha cuestionado que "tras la aprobación inicial del proyecto el pasado mes de diciembre, por qué no se ha agilizado su aprobación definitiva en el Congreso, para su posterior ratificación en el Senado".Así lo ha expuesto junto al presidente del Ágora Rural del PP de Málaga y alcalde de Yunquera, José Antonio Víquez, reivindicando que "este tipo de cuestiones deberían trascender del juego político y no quedar en un suspenso ante la convocatoria de elecciones, otorgándole prioridad absoluta", señalando que "en estos casi tres meses han tenido tiempo suficiente para elaborar el decreto"."La convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes la próxima semana dejan en el aire la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, prevista por el Gobierno del Partido Popular para la primavera de este año", ha explicado.Por ello ha contrastado "el compromiso del Gobierno del PP frente a la falta de sensibilidad del Gobierno de Sánchez para que la Sierra de las Nieves se convierta en el decimosexto Parque Nacional del país y el tercero de Andalucía".Marmolejo ha recordado que "el Gobierno de Mariano Rajoy propició la aprobación inicial del proyecto en febrero de 2018 para que, tras el periodo de exposición pública, la Junta diera finalmente luz verde en octubre y se procediera a la declaración inicial en diciembre de 2018 por parte ya del Ejecutivo de Sánchez que, a partir de este punto, lo ha mantenido paralizado".El senador popular ha recordado que los vecinos reivindican esta declaración desde 1934 y que "de este proyecto depende el futuro y el desarrollo de la Sierra de las Nieves".Como ejemplo ha precisado que "la declaración de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial por la Unesco lleva vinculada una influencia económica de más de 20 millones de euros, mientras que la firme apuesta por la rehabilitación del Caminito del Rey, que ahora aprueba su segunda fase, se traduce en más de 600.000 visitantes, un ensayo económico que ha beneficiado a todos los pueblos del entorno", ha aplaudido.En esta línea, Marmolejo ha apuntado que "nadie puede negar el atractivo turístico de los parques nacionales, que el pasado año recibieron más de quince millones de visitantes, suponiendo un salto económico importante para los municipios del entorno".A ello ha anunciando que, "tras la cita electoral del 28 de abril, esperamos que un Gobierno del PP vuelva a dar prioridad a este asunto y que la Sierra de las Nieves pueda ser declarada Parque Nacional antes de que finalice 2019".Por su parte, Víquez ha agradecido "el impulso dado al proyecto por parte del Gobierno del Partido Popular, que inició el proceso en diciembre de 2011 y que le otorgó la prioridad que se merece, tal y como puso de manifiesto la visita de la ministra Isabel García Tejerina en mayo de 2018", reivindicando que, "para los pueblos de la zona, no hablamos de un mero atractivo turístico, sino una forma de vida".Por todo ello, el alcalde de Yunquera ha lamentado que "este retraso genera incertidumbre y mantiene paralizadas las inversiones mientras que la mayoría de los pueblos que forman parte de esas 23.000 hectáreas están perdiendo población de manera importante"."Los municipios de la Sierra de las Nieves vemos en este desarrollo sostenible una forma de avanzar, para que nuestros pueblos tengan vida", ha apostillado, incidiendo en que "el 90% de la sociedad que habita en este territorio está a favor de su declaración como Parque Nacional", ha concluido.--EUROPA PRESS--