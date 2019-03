Málaga.- El PP ve "aberrante" que el PSOE "escondiera" casi 100.000 pa

El portavoz del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado este viernes de "aberrante" que el PSOE al frente de la Junta de Andalucía "escondiera casi 100.000 pacientes" en listas de espera para una intervención o consulta especializada, ante lo que ha exigido a los dirigentes socialistas una disculpa pública."Es lo mínimo que podrían hacer, pedir perdón; porque, independientemente de la responsabilidad política de este escándalo, hay una clara responsabilidad moral, ya que se ha jugado con la salud de la gente", ha criticado el también parlamentario andaluz.Al respecto, Carmona ha precisado que actualmente hay 167.117 personas a la espera de algún tipo de prueba o consulta especializada o de una intervención quirúrgica; de las cuales 7.397 llevan más de un año de espera."Se mire por donde se mire, es injustificable", ha asegurado, añadiendo que "no se puede gestionar así en un tema tan importante como es la salud. El PSOE ha mentido a todos los andaluces y malagueños, haciéndoles creer una cosa, cuando el tiempo de espera era mucho mayor", ha apuntado Carmona, que espera que las próximas comparecencias de los dirigentes socialistas "sean para pedir perdón".En este punto, ha preguntado al actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, a "cuántos pacientes ocultó en el periodo en el que era delegado de Salud de la Junta de Andalucía"."¿Estaba de acuerdo con esa forma de gestionar? ¿Le parece bien ese engaño a los malagueños en un tema tan sensible como la salud?", ha preguntado Carmona, al tiempo que ha dicho que "poca credibilidad les queda después de este engaño".PLAN DE CHOQUEPor otro lado, el portavoz provincial ha valorado el plan de choque que el Gobierno andaluz del PP va a llevar a cabo para reconducir la situación.De esta forma, ha dicho, se prevé la liberación de 25,5 millones de euros para articular medidas que ayuden a reducir estas listas con el incremento de intervenciones quirúrgicas, la potenciación de la cirugía ambulatoria y el impulso al pacto de horas extraordinarias con los profesionales sanitarios.De igual modo, Carmona ha celebrado "la transparencia" ejercida por el nuevo Gobierno andaluz, "dando a conocer exhaustivamente todos los pacientes que están en lista de espera y articulando una herramienta para que cualquier paciente pueda conocer de primera mano su situación"."Con la salud no se juega, y desde luego que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno va a tener como prioridad absoluta la mejora del sistema sanitario público, para que ningún paciente vuelva a ser engañado o esté más de un año sin poder acudir al especialista o al quirófano", ha concluido.--EUROPA PRESS--