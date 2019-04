Málaga.- 28A.- El PP asegura que su gestión "es la mejor defensa de la

El vicepresidente del PP de Málaga Francisco Salado ha asegurado este miércoles, en la inauguración del Foro Social del PP de Málaga, que esta formación es, cuando está el Gobierno, "la que mejor defiende las políticas y los servicios sociales y el Estado del Bienestar". "La gestión del PP es la mejor defensa de las políticas sociales", ha defendido."Sin esa buena gestión no es posible una buena política social", ha advertido el dirigente 'popular' ante las asociaciones y colectivos asistentes a este encuentro que el PP ha organizado de cara a recabar propuestas para su programa electoral, y en el que también han participado el candidato número uno por el PP de Málaga al Congreso de los Diputados, Pablo Montesinos, y la vicesecretaria de Política Municipal del PP malagueño, Natacha Rivas.En este sentido, ha puesto como ejemplo que cuando los 'populares' llegaron a la Diputación de Málaga en 2011 había una deuda que superaba los trescientos millones de euros. "Entonces se anunciaban y prometían muchas cosas, pero en realidad se hacían muy pocas", ha relatado.De esta forma, ha continuado, "el PP le dio la vuelta a la situación hasta alcanzar la deuda cero, y conseguimos que esta institución haya sido la Diputación más inversora de la historia, alcanzando casi los quinientos millones de euros". "Para el PP lo más importante son las personas, las políticas sociales, y eso lo acompañamos con hechos e inversiones", ha recalcado.Así, ha precisado que la Diputación de Málaga destinará a la Delegación de Servicios Sociales y a sus centros asistenciales 47,7 millones de euros, lo que supone un incremento del once por ciento respecto al ejercicio anterior.Frente a ello, el vicepresidente de los 'populares' malagueños ha lamentado que "la mala gestión" del PSOE en la Junta de Andalucía "haya lastrado las políticas sociales a nivel autonómico, con más de 500.000 andaluces ocultos en las listas de espera sanitarias, o los más de 30.000 que esperaban, en un limbo" una evaluación sobre su estado de dependencia."La política social no es patrimonio de la izquierda, lo hemos demostrado en la Diputación y lo vamos a hacer en la Junta de Andalucía", ha subrayado Salado, que, no obstante, ha reconocido que las administraciones "no podemos llegar a todos los rincones", ante lo que ha destacado la labor de colectivos y asociaciones sociales, que facilitan la articulación de políticas sociales en toda la provincia.Por último, ha incidido en que "de ahí que hoy queramos escucharos a vosotros, porque vuestro trabajo es imprescindible y queremos conocer vuestras propuestas para seguir mejorando"."UNA MÁLAGA MÁS SOCIAL Y MENOS DESIGUAL"Por su parte, Montesinos se ha comprometido a trabajar "por una Málaga más social y menos desigual" desde el Congreso de los Diputados, "tendiendo la mano a los que más lo necesitan"."Para ello no tenemos que inventar ninguna fórmula mágica, sino apoyar lo que los colectivos y asociaciones, también con la ayuda de ayuntamientos y diputaciones cuando están bien gestionadas, llevan haciendo desde hace años", ha apuntado el candidato 'popular'.También Montesinos ha apostado porque ese agradecimiento a la labor del tejido social malagueño en el impulso de los servicios sociales "venga acompañado de ayuda y apoyo material".Asimismo, ha asegurado que todas las medidas que impulse y proponga como diputado nacional "las haré siempre de la mano del sector, recabando sus propuestas y consensuándolas entre todos para que sean una realidad lo antes posible", ha concluido.--EUROPA PRESS--