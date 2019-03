La candidata 'popular' a la alcaldía de Torremolinos, Margarita Del Cid, ha asegurado este viernes que el alcalde de Torremolinos (Málaga), José Ortiz, "se esconde en lugar de explicar por qué está investigado por los delitos de malversación y prevaricación".Del Cid ha exigido en una rueda de prensa al alcalde socialista, José Ortiz, que dé explicaciones por su "imputación" por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.En este sentido ha explicado que "ayer nos encontramos una denuncia contra el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, la concejala de personal, y el antiguo interventor del Ayuntamiento de Torremolinos, por dos delitos graves; prevaricación y malversación de caudales públicos"."Si no hay nada que ocultar, si todo está claro, no entendemos cómo el Ayuntamiento continúa protagonizando un hermetismo absoluto. Cuando hablamos del Ayuntamiento, hablamos del equipo de gobierno socialista, un equipo de gobierno que está acostumbrado a hacer público cualquier asunto a los medios de comunicación, independientemente de que estemos a mitad de campaña electoral o no", ha indicado.Asimismo, Del Cid ha criticado que "el PSOE está muy ocupado iniciando su campaña electoral a través de la difusión de la subvención del IBI por medio de los propios medios de la corporación municipal, y que no habrán encontrado motivos suficientes para dar explicaciones tanto a los ciudadanos como a los trabajadores del Ayuntamiento de Torremolinos sobre este asunto tan grave del municipio".La edil 'popular' ha resaltado que "este asunto es muy importante, es un tema de calado al que hay que dar respuesta y nosotros, a diferencia de lo que suelen hacer los compañeros de partido del señor Alcalde, como está haciendo el portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, o el secretario general, pidiendo la dimisión inmediata de concejales que actualmente se encuentran en proceso de investigación, o incluso presentando ridículas mociones de censura que nadie apoya, no vamos a pedir la dimisión hasta que no se abra el juicio oral en el caso de que se haga".La candidata ha concluido que "lo que si exigimos son explicaciones al Alcalde de nuestro municipio, no solo por nosotros como partido de la oposición, sino por los ciudadanos y los trabajadores del Ayuntamiento de Torremolinos, que son los principales afectados por este asunto y se merecen una explicación por parte de su alcalde".--EUROPA PRESS--