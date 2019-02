José Ramón Carmona PP portavoz PP Málaga

El portavoz provincial del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha acusado al PSOE de "enfangar e intentar obstruir" el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, "buscando colocar a sus cargos y creando cortinas de humo para distraer la atención sobre estas maniobras en pleno traspaso de poderes".Carmona ha criticado que esas maniobras se están produciendo dentro de la Administración andaluza "aprovechando los cambios, donde muchos ex cargos socialistas en Málaga están intentando acceder incluso a cargos virtuales que no existen y sin funciones asignadas para mantener una nómina pública".Se trata, según critica el portavoz 'popular' en un comunicado, de una manera de intentar perpetuar "la fórmula de enchufismo y colocación a dedo propia del PSOE".A juicio de Carmona, "la gestión socialista no es precisamente limpia y transparente en lo que a política de contratación se refiere", que ha recordado que en la provincia "existen casos muy sonados del enchufismo que ha practicado el PSOE en los últimos tiempos desde las distintas instituciones".Así, ha destacado el caso del diputado provincial socialista y candidato en Alhaurín el Grande, Luis Guerrero, "que estuvo contratado durante tres años como director del Centro Andaluz del Flamenco pese a que él mismo admitió que nunca ejerció como tal"."El caso de Luis Guerrero fue noticia en toda España y llevó al banquillo al exconsejero Luciano Alonso, pero además permitió airear otros casos de 'cargos fantasma' del PSOE", ha afirmado, "entre ellos el de María Centeno, hija del histórico socialista Fernando Centeno, que fue nombrada en condiciones similares por Alonso como directora de la Filmoteca de Andalucía".Una práctica que "parecía habitual en la gestión socialista", aludiendo a que así lo corrobora un informe de la Cámara de Cuentas que en 2010 "detectó 22 'nóminas fantasma' en el Hospital Clínico de Málaga de empleados que cobraban sin ir a trabajar al centro".Entre los casos que han salido a la luz "destaca también el de Amparo Ruiz Sepúlveda, quien como pareja de Francisco Triguero en su etapa de secretario general de Universidades, cobró hasta 30.000 euros en dietas por sus viajes a la capital andaluza mientras disfrutaba de una comisión de servicio en dicha Dirección General en Sevilla", ha enumerado.En el caso del último alcalde del PSOE de Antequera, Ricardo Millán, la Audiencia Provincial de Málaga "mantiene la causa abierta por la presunta contratación irregular de, al menos, 50 personas en el consistorio antequerano entre 2004 y 2011; etapa en la que el actual secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, era concejal"."No es el único caso de enchufismo de los socialistas en Antequera", ha asegurado Carmona, que ha recordado que el actual candidato del PSOE en dicha localidad, Francisco Calderón, "ha admitido que colocó a su padre en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta como ingeniero pese a que carecía de formación".De igual modo, Carmona ha mencionado igualmente "el escándalo que supuso en 2012 el descubrimiento de una lista negra de funcionarios que salpicó a la entonces delegada del Gobierno en funciones de la Junta en Málaga, Marta Rueda". "Un documento interno con una lista de nombres afines al PSOE con anotaciones sobre sus posibilidades de promoción interna en función de esa afinidad al partido", ha recordado.Por otro lado, y también según el portavoz de los 'populares', en la Diputación Provincial de Málaga "también fueron frecuentes las denuncias por casos de enchufismo y trato de favor por parte de los responsables socialistas durante sus mandatos".Entre ellos, ha dicho, el llamado 'caso Fénix', "con la filtración de las preguntas en una oposición de la que se pudo beneficiar la pareja de Francisco Conejo cuando éste era director del Área de Iniciativas Locales del ente supramunicipal".Además, ha continuado, "se contabilizan más de una decena de casos, entre los que se encuentran un hijo de la ex delegada de Asuntos Sociales, un concejal del PSOE en Teba, un hijo del alcalde de Yunquera, una hermana del ex gerente de la Sopde, una hija del secretario de Organización del PSOE en Marbella, un hijo del jefe de gabinete o una hija de una senadora socialista, entre otros"."El Partido Socialista no es ejemplo de nada, y menos cuando está pendiente de la resolución judicial del caso ERE, que afecta a dos de sus presidentes andaluces, sentados en el banquillo por el caso de corrupción más grave juzgado en España", ha concluido.--EUROPA PRESS--