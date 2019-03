El pleno sobre la moción de censura de Alhaurín el Grande será el 11 de mayo

Málaga.- El pleno para la votación de la moción de censura de Alhaurín

La alcaldesa de Alhaurín el Grande (Málaga), Antonia Ledesma, ha convocado para el próximo 11 de mayo, a las 12.00 horas, el pleno sobre la moción de censura presentada por la oposición contra el equipo de gobierno, que no pudo debatirse en enero de 2017 al disolverse la sesión plenaria.La alcaldesa ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se ha elegido esta fecha, entre otras, porque es la que "más podía respetar los derechos de todas las partes amparados en el Artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según las distintas interpretaciones legales al final".Asimismo, ha precisado que hasta el 11 de mayo se resolverán "tanto cuestiones del juzgado como algunos informes que hay que solicitar para poder aclarar algunas dudas que existen" sobre la moción de censura. "Es un expediente que se va a concluir en el plazo desde ahora hasta esa fecha", ha añadido.Ledesma ha calificado la moción de censura como "la historia de una traición que firma la izquierda --PSOE, IU y ASAL-- con la señora María Fernández, una tránsfuga del PP, que rompiendo un pacto con el PP, traicionando a sus votantes, a sus afiliados y al pueblo de Alhaurín, firma una moción de censura sin respetar los más mínimos principios democráticos"."Una traición que estamos convencidos que pasará factura antes de dos meses, y también estamos convencidos de que no se puede ganar en los juzgados lo que no se es capaz de ganar en las urnas", ha lamentado. En este sentido, ha asegurado que "desde el primer momento pensamos que tenemos la legitimidad que dan los votos, tenemos la razón legal y tenemos también la razón política".Asimismo, ha resaltado que la Fiscalía "durante todo este tiempo" se ha posicionado de parte la Alcaldía "sumándose incluso al recurso de apelación que se ha planteado tanto por el PP como por nuestro Ayuntamiento"."Estamos convencidos que esta apelación que resolverá el TSJA nos dará la razón, será una resolución a nuestro favor, pero también sabemos que esa resolución no va a llegar antes del 26 de mayo, fecha de las elecciones municipales", ha añadido.Ledesma ha afirmado que la moción de censura "ha llevado a la oposición a un bloqueo total" del Ayuntamiento, la cual "ha hecho un daño irreparable al pueblo". "Y no es que estamos hablando de que las mociones de censura sean ilegales", ha apuntado, ya que ha recordado que "las mociones de censura son legales", como ocurrió cuando Por Alhaurín accedió con este método a gobernar el Consistorio en el 2000.La alcaldesa ha señalado que entonces "dos partidos que tenían un mismo programa, una misma ideología y por supuesto anteponiendo a todo el interés del pueblo pues llegó con esa moción de censura y creo que al final ha dado la razón, el pueblo ha dado la razón, el tiempo ha dado la razón y Alhaurín ha vivido una transformación en estos años"."Pero en esta ocasión no estamos ante una moción limpia. Por eso hemos llegado hasta aquí, por eso estamos en marzo del año 2019 y por eso esa moción no salió adelante el 25 de enero. Si esa moción hubiese sido una moción limpia hubiese salido adelante en aquella fecha del año 2017 sin ningún tipo de problema", ha señalado.Asimismo, se ha preguntado los motivos detrás de esta moción de censura, por qué se plantea "sin tener en cuenta los intereses de Alhaurín" y ha criticado que el PSOE se sume a ello, "un partido que siempre ha estado ahí, que en un futuro podría ser alternativa de gobierno"."Cómo este partido se suma a firmar una moción de censura con una persona tránsfuga, expulsada de su partido, que vota en contra de su partido y forma una moción de censura y que se une no solo a esta señora sino a IU, Podemos y al partido del odio, al partido de ASAL, que está formado por miembros que ellos mismo expulsaron de su partido", ha resaltado.Por ello, ha indicado que el PSOE "debería plantearse cambiar de compañeros de viaje", al tiempo que ha incidido en que la Alcaldía ha cumplido con la sentencia convocando el pleno para la votación el 11 de mayo y "la responsabilidad es de ellos, de votar ese día la moción de censura y que salga adelante o que no salga adelante".Finalmente, Ledesma, que es candidata por el PP a revalidar la Alcaldía, ha asegurado que ya sea en el gobierno o en la oposición, continuarán trabajando "por los intereses de Alhaurín el Grande, que es lo que hemos hecho desde que llegamos al Ayuntamiento"."Tenemos importantes proyectos en marcha, tenemos ilusión y tenemos ganas de que Alhaurín siga progresando; contamos con isntituciones como la Diputación y la Junta de Andalucía que nos van a ayudar a que también podamos sacar adelante esos retos para el futuro", ha apuntado. "Alhaurín el Grande estoy decidida que está deseando que llegue el 26 de mayo para poder ir a las urnas y decidir su Gobierno", ha manifestado.--EUROPA PRESS--