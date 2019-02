El Pleno insta al alcalde a negociar con el comité de Limasa para poder proceder a la municipalización

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con 14 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, la moción del edil no adscrito Juan José Espinosa en la que se insta al regidor, Francisco de la Torre, a intensificar las negociaciones y búsqueda de acuerdos con el comité de empresa de la empresa mixta de limpieza, Limasa --cumpliendo la sentencia judicial, abonando los respectivos atrasos y restituyendo las condiciones laborales conforme al convenio 2010/2012-- para, siguiendo los acuerdos y plazos previstos, proceder a la municipalización del servicio de limpieza.De igual modo, ha salido adelante reprobar a la concejala, Teresa Porras, responsable de Limasa, por su "recientes actuaciones en relación con la situación y perspectivas de futuro de Limasa", produciendo "malestar y crispación" entre trabajadores y "poniendo en riesgo el proceso de negociación".Por unanimidad sí ha salido el que el equipo de gobierno trasladará a los grupos políticos, "con la máxima celeridad posible" la memoria elaborada por la comisión técnica creada para estudiar la viabilidad de la gestión.Previo al debate de la moción han comparecido dos trabajadores de Limasa, Daniel Meco y Rafael Merino. En primer lugar, Meco ha insistido en que quieren decidir su propio futuro laboral y "salga lo que salga se respete" tanto por el comité de empresa como por el Ayuntamiento. Por ello, ha solicitado al comité la convocatoria de una asamblea extraordinaria para votar la propuesta municipal que ha dado el alcalde al comité."Sabemos que las negociaciones están enquistadas pero queremos decidir por nosotros mismos", ha dicho, volviendo a exigir al comité el derecho de decidir democráticamente lo que cada trabajador quiera" y al alcalde que no se replantee ahora la municipalización. En concreto, un total de 434 empleados de Limasa han firmado en escrito al respecto.Por su parte, Rafael Merino también ha incidido en que "queremos la posibilidad y el derecho de poder votar lo que queramos". "No estamos para quitar derechos a nadie, sino que tengamos la posibilidad de votar lo que uno quiere", ha defendido.DEBATE DE LA MOCIÓN DE LIMASAYa en el debate de la moción de Limasa, el concejal no adscrito ha hecho hincapié en la municipalización y ha sostenido que es "lo mejor que le puede pasar a Málaga", recordando que así también lo defiende el alcalde. "Lo que está en cuestión es la dinámica y estrategias en su forma de negociar". Por último, ha pedido que no se chantajee a la plantilla."Sabe que está en juego la paz social, usted sabe que lo que pide a trabajadores no es posible, hay sentencia del pago de los atrasos, que no se puede saltar", le ha recordado a De la Torre, confiando en que "esto no sea esto excusa para no municipalizar", instando al regidor "y máximo responsable a que se ponga al frente".El alcalde de Málaga, pese a que no ha debatido la moción sí que ha tomado la palabra para dejar claro que no regateará esfuerzos "pero hay que poner, todos, sensatez y sentido común para sacar adelante el tema". Por su parte, la edil responsable de Limasa, Teresa Porras, ha incidido en la petición de los trabajadores de poder votar la propuesta municipal.También en su intervención ha dejado claro que llevan desde mayo con el comité trabajando, "intentando cerrar un convenio", pero se ha llegado a una fecha "que no se puede dar más vueltas". "No podemos hacer propuestas sobre cosas que aun no están ganadas, no hay sentencia firme", ha recordado, incidiendo en que, por ello, "hemos intentado cerrar un acuerdo de convenio colectivo con el comité" pero es "imposible porque ellos están pidiendo una cantidad escandalosa, cobrar, incluso, por días no trabajados...", ha criticado.Ha indicado también que el alcalde ha apostado por la municipalización y "se jugó hasta su puesto; quien se la ha jugado ha sido el alcalde, porque cree en lo que hace".Sobre su actuación, ha dicho que ha ido cuartelillo por cuartelillo para informar de la propuesta municipal "porque el tiempo es fundamental". "Creo que es injusto que un comité de empresa no informe a trabajadores de lo que pasa", ha lamentado, calificando la propuesta municipal de "jugosa, buena y que da estabilidad a 1.800 familias"."Creo en lo que estoy haciendo", ha defendido, añadiendo que el hecho de que los trabajadores puedan decidir en una urna sobre la propuesta municipal como así piden más de 430 "es lo más democrático". Por otro lado, Porras ha negado que haya habido chantaje a nadie: "Se ha roto una negociación porque es imposible llegar a un acuerdo donde piden lo que están pidiendo"; abogando por "crear una nueva familia de Limasa, una nueva empresa municipal y darle estabilidad a muchas personas".MUNICIPALIZACIÓNLa concejala del PSOE Begoña Medida ha valorado también la municipalización, como gestión "más sostenible, eficaz, rentable y con el que se consigue ahorro". "Por eso cada día que pasa, con esta prorroga, es tiempo y dinero que perjudica los intereses tanto de la ciudad como de los ciudadanos", ha advertido.Por ello, ha insistido en que se llegue a un acuerdo con el comité de empresa para "por fin tener lo que la ciudad necesita respecto a este servicio". También ha dicho al alcalde que "es él quien puede resolver esta situación".La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha sostenido que la negociación "se ha tensado" tras las actuaciones de Porras y ha lamentado que no se convoque al consejo de administración, criticando la prorroga. "Es una situación insostenible", ha advertido.Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, quien en primer lugar ha lamentado "la falta de respeto continua" en el pleno, ha recordado que Cs es el único partido que apuesta por la privatización, criticando la gestión del alcalde en cuanto a la municipalización: "Es un claro ejemplo de lo que es el equipo de gobierno y Francisco de la Torre Prados, que no sabe y no quiere solventar problemas". Ha criticado que Limasa "es un problema enquistado y nos viene a marear".Por su parte, la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha insistido en que la municipalización es "la mejor opción para el Ayuntamiento, los trabajadores y los ciudadanos". Ha criticado la "nefasta prórroga" y también ha dejado claro que "no se pueden chantajear a los trabajadores: ellos no tienen la culpa"."El tiempo corre en contra y si de verdad hay intención de municipalizar tiene que darse prisa y no poner palos en las ruedas", ha dicho, pidiendo, de igual modo, la convocatoria urgente del consejo de administración.OTRAS MOCIONESPor otro lado, en el pleno también se ha debatido la moción urgente del PP sobre los proyectos en los Presupuestos Generales del Estado, en la que, además de la relativa del apoyo a la comunidad venezolana y la petición de respaldar a Juan Guaidó como presidente encargado de convocar elecciones libres, que ha salido adelante, pese a que fue criticada por tratarla en un pleno municipal, por 24 a favor y seis en contra.La moción sobre la gestión del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), defendida por Málaga Ahora no ha salido adelante, al contar con 15 votos en contra y 13 a favor. Por unanimidad se ha aprobado la relacionada con agentes locales; la relativa a la ampliación del centro de salud de El Palo y el impulso de una mejora de la atención sanitaria en la zona este; así como otra sobre planes de empleo de la Junta, sobre la precariedad de Los Asperones y de inversiones productivas en los PGE. Por último, ha sido respaldada la moción del PP para abandonar el fomento de la crispación pública y defender la neutralidad de los espacios institucionales; la del PSOE de políticas sociales; así como la del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga Ahora.--EUROPA PRESS--