El Pleno de Málaga insta al equipo de gobierno a estudiar medidas para evitar la demolición de La Mundial

La Mundial Hoyo Esparteros Rafael Moneo

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con 15 votos a favor y 13 en contra, el instar al equipo de gobierno del PP a que se estudien medidas para evitar la demolición del Palacete de los Condes de Benahavís, conocido como La Mundial.De igual modo, de la moción urgente presentada por el grupo IU Málaga para la Gente también ha salido adelante el iniciar el procedimiento para la inclusión del citado Palacete en el catálogo de edificios protegidos del Pepri Centro; además de revisar de oficio de la licencia de demolición y obras en Pasillo de Atocha y Hoyo de Esparteros que afecta a dicho inmueble.Por último, también ha sido aprobada de la iniciativa el punto en el que se insta a la Junta a exigir que se tramiten las órdenes y resoluciones emitidas para proteger del Palacete de los Condes de Benahavís y evitar el derribo del Palacete de los Condes de Benahavís.El portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha lamentado se corre el riesgo de derribar "un trozo de nuestra historia"; abogando por la defensa de "nuestro castigado patrimonio arquitectónico, histórico y cultural".También ha recordado que a la demolición "se oponen personas de todas las ideologías y votantes de todos los partidos" y, a pesar de ello, han expedido "la licencia de demolición para construir en su lugar un edificio de diez plantas, que es el doble de altura permitida en todo el entorno".Asimismo, ha lamentado que es posible que se derribe antes el edificio de La Mundial, ejemplo de arquitectura del siglo XIX, que los antiguos cines Astoria y Victoria, "que se aprobó su demolición en 2014 y aún no se ha ejecutado". "Lo que es difícil es encontrar un ciudad que haya destruido tanto como Málaga", ha lamentado.Por último, ha anunciado que el grupo municipal de Málaga para la Gente se suma a la convocatoria de diversos colectivos para "salvar" La Mundial, que tendrá lugar este sábado.POMARES VALORA LA GESTIÓN DEL PPPor su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en primer lugar, ha dejado claro que no iba a entrar "en la competencia que tiene la izquierda para ver quién defiende más La Mundial"; y ha valorado la gestión en cuanto a rehabilitación del patrimonio que ha llevado a cabo el equipo de gobierno del PP.Por ello, ha enumerado que en los años de Francisco de la Torre se han invertido 76 millones de euros en rehabilitación. "¿Cuánto ha invertido la Junta?", ha preguntado, añadiendo que han sido por parte del equipo de gobierno del PP "más de 1.500 edificios y más de 50 monumentos rehabilitados". "¿Ustedes --al PSOE-- cuantos han rehabilitado", ha vuelto a preguntar Pomares.Asimismo, Pomares ha dicho a Zorrilla, tras sus alusiones, que "el Astoria estaría rehabilitado y puesto en funcionamiento de no dedicarse a acosar a los inversores que llegan a la ciudad", en alusión a Antonio Banderas, quien había mostrado interés en desarrollar en ese espacio su proyecto. "Ustedes solo saben perseguir y acosar", ha criticado.OPOSICIÓNAl respecto, el concejal del PSOE Sergio Brenes ha criticado que el alcalde, Francisco de la Torre, "debería haberse preocupado más por su patrimonio", recordando que "tenemos más de 250 edificios protegidos en el centro que han sido incluidos dentro del registro de solares ruinosos". "Esa es la realidad del patrimonio", ha sostenido."No ha protegido el alcalde el patrimonio de Málaga", ha advertido, reconociendo que De la Torre "ha tenido virtudes, pero el patrimonio no ha sido su fuerte", ha dicho.Para Brenes, "al final vamos a tener que colocar una placa en los edificios diciendo 'Este edificio sobrevivió al mandato de Francisco de la Torre'", ha ironizado, recordando que ya desde 2008 el PSOE advirtió del "proyecto puramente especulativo" que iba en La Mundial.La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, asimismo, ha valorado la defensa de su grupo municipal del patrimonio, "que nos hace ser algo con historia, y una riqueza que poder mostrar y compartir", lamentado que Málaga "no lo está permitiendo" y se apuesta por ser "un mini Hollywood y una ciudad de cartón piedra".El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, por su parte, ha mostrado la oposición a la iniciativa, como ya hicieron, ya que "no podemos ir en contra de la decisión del juez".Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha lamentado que será un derribo "difícilmente irreversible por cuestión de un pelotazo especulativo inmobiliario", criticando "la alfombra roja a la especulación salvaje".--EUROPA PRESS--