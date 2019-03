El Pleno de Diputación rechaza que se inicien los trámites para que la gestión del Caminito del Rey sea pública

Málaga.- El Pleno de Diputación rechaza que se inicien los trámites pa

El voto de calidad del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha deshecho el empate en la votación realizada en el pleno de este martes de la institución, rechazando así que el equipo de gobierno del PP inicie los trámites necesarios para que la gestión del Caminito del Rey sea pública una vez concluya el actual contrato en 2020.La moción de IU, de cuatro puntos, ha contado con una enmienda del PSOE atendida por los proponentes y por Málaga Ahora pero no por PP y Ciudadanos en la que solicitaba ese inicio de los trámites para una gestión pública a través de la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol. Salado, con su voto, ha rechazado su aprobación.Así, ha salido adelante, con los votos en contra del PP, instar al equipo de gobierno a recabar información sobre la gestión actual del Caminito del Rey, arguyendo la diputada provincial de Medio Ambiente, Marina Bravo, que esa documentación está disponible e insistiendo en que hay una comisión de seguimiento, en la que están los ayuntamientos de Álora y Ardales, entre otras administraciones; donde se adoptan todas las decisiones sobre este enclave.La portavoz de IU, Teresa Sánchez, así como la de Málaga Ahora, Rosa Galindo, y el diputado provincial socialista José Antonio Torres han coincidido en que esta moción podría haber salido adelante por unanimidad al contar con puntos "muy asumibles", criticando la diputada del PP, Marina Bravo, y la portavoz de Cs, Teresa Pardo, la enmienda del PSOE sobre una gestión pública de dicho espacio."Por un lado están pidiendo un informe sobre qué gestión sería mejor y por otro aceptan una enmienda que habla directamente de gestión pública; no vamos a excluir a la privada sin saber. Queremos el mejor resultado ambiental, económico, turístico... para el Caminito; si fuese la mejor la pública, pues la pública; pero si es la privada, también. Queremos el mayor beneficio", ha argumentado Pardo.Sánchez ha replicado que los acuerdos políticos del pleno no son ejecutivos y ha insistido en que su apuesta es una gestión pública por parte de Turismo Costa del Sol, empresa que según la diputada de Medio Ambiente tendría dificultades puesto que el Caminito requiere de unas necesidades con las que no cuenta, caso de los trabajos verticales de mantenimiento, por ejemplo. Además, ha enfatizado: "Yo no soy nadie para decidir el sistema de gestión, es la comisión de seguimiento"."Somos los responsables del contrato para lo bueno y para lo malo, parece --con esta moción-- que no hacemos nuestro trabajo y hay un funcionario que se encarga de que se cumple dicho contrato", ha defendido Bravo, quien ha recordado que la Diputación recibe cada año 400.000 euros del canon del Caminito así como un 17 por ciento de la venta de las entradas, dinero que se destina al Centro de Recepción de Visitantes y a otras mejoras como accesos o aparcamientos.Sí ha reiterado que en dicha comisión de seguimiento es donde se analiza el futuro de este paraje natural y su gestión: "Veremos si se saca a licitación, se lo quedan los ayuntamientos y lo gestionan o se hace una fundación", ha manifestado Bravo, quien ha recordado que fue en dicha comisión donde se rechazó que estuvieran representados los partidos políticos.De la moción de IU sí se ha aprobado por unanimidad elaborar una planificación del proceso de toma de decisión para la futura gestión, algo, no obstante, en lo que Bravo ha aclarado que ya se está abordando en la comisión de seguimiento. En este punto, la 'popular' ha esperado que las próximas decisiones se adopten a partir de junio, cuando ya haya nuevos representantes surgidos de las elecciones del 26 de mayo.En esta sesión PP y Cs han contado con un diputado provincial menos, tras la salida del hasta ahora portavoz naranja, Gonzalo Sichar, quien ha tomado la palabra para despedirse; y de la 'popular' Ana Mata, cuya plaza no se ha cubierto aún tras informarse en el pleno de la renuncia del alcalde de Estepona, José María García Urbano, a ocupar el acta. Maribel Tocón es nueva diputada socialista tras la salida de Francisco Conejo.OTRAS MOCIONESLa portavoz del PSOE, Antonia García, ha criticado a Cs por no apoyar una moción pidiendo a la Junta que destine más recursos a los ayuntamientos para asumir la subida del Salario Mínimo Interprofesional de los beneficiarios de los planes de empleo. La iniciativa ha salido adelante, igual que la relativa al cumplimiento por parte de Diputación de la asistencia técnica y económica que reclaman los municipios, excepto un punto por abstención de Cs.Por unanimidad ha salido la moción de Cs para la implantación del uso de aplicaciones móviles para la lucha contra la violencia machista, instando al equipo de gobierno a incorporar en futuras anualidades la asistencia económica para contar con un sistema de 'apps' indetectables que reúnen protocolos de seguridad.Unanimidad ha tenido una moción de IU para poner en marcha una campaña, junto con los sindicatos, contra la siniestralidad laboral en municipios menores de 20.000 habitantes, además de exigir al Ministerio de Trabajo aumentar el listado de enfermedades profesionales reconocidas y actuar contra los riesgos psicosociales y que se dote de más medios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De la moción no se ha aprobado el punto que insta a la Diputación Permanente del Congreso a derogar las reformas laborales, contando sólo con tres votos a favor de IU y Málaga Ahora.El Pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PP sobre el acceso norte al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; y se ha convertido en institucional la moción de los 'populares', a la que se han introducido enmiendas, de apoyo a la práctica de vuelo libre en Valle de Abdalajís.Con el voto de calidad de Salado se ha rechazado un plan de empleo para la mujer rural y multiplicar por tres el presupuesto de igualdad, como solicitaba el PSOE. En la moción de Málaga Ahora sobre la situación de los servicios sociales de la institución PP y Cs han votado en contra frente a la oposición de izquierdas, que ha reclamado más estabilidad en la plantilla y que se dejen de cubrir con la modalidad de contratación por circunstancias de la producción puestos estructurales.Galindo ha lamentado, de nuevo, que no se cumpla lo acordado en plenos anteriores y ha criticado que se realicen contratos según la producción: "Provoca precariedad". La diputada de Servicios Sociales, Lourdes Burgos, ha incidido en el "trabajo ímprobo" que se está realizando en este mandato y ha defendido las ayudas que se dan."Hace falta más personal, sí, y se intenta cubrir pero no hay una zona de trabajo social sin cubrir", ha expuesto Burgos, a quien la portavoz de IU ha afeado que en otras cuestiones "electoralistas la maquinaria de esta Diputación se engrasa y funciona a marchas forzadas", citando los viajes para mayores del programa de turismo senior."Me parece perfecto, para los viajes sí hay personal suficiente; para eso sí se puede hacer todo lo posible y no hay problemas de plazos ni de personal", ha lamentado Sánchez. Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos, ha incidido en que pese a que coincide con la necesidad de tener más personal en los servicios sociales se abstiene porque "se está trabajando".La moción del PP sobre la Política Agraria Común (PAC) ha salido adelante, al igual que las de Cs sobre asesoramiento para la justificación de subvenciones a municipios menores de 20.000 habitantes y de asesoramiento a británicos sobre el 'brexit' han sido aprobadas. Asimismo se ha dado luz verde a la de IU sobre la oficina de intermediación hipotecaria y algunos puntos de la de Málaga Ahora sobre rutas ciclistas.El Pleno ha aprobado mociones institucionales de apoyo al bombero Miguel Roldán, para la visibilización de la mujer en la ciencia y para rotulación de calles, parques y plazas con nombres de donantes de órganos.--EUROPA PRESS--