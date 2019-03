El Pleno aprueba por unanimidad estudiar una adaptación del marco normativo actual para regular uso de patinetes

Málaga.-El Pleno aprueba por unanimidad estudiar una adaptación del ma

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad instar al equipo de gobierno a estudiar una adaptación del marco normativo actual para regular el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. Además, de la moción urgente de Ciudadanos también ha salido adelante el pedir al equipo de gobierno la puesta en marcha de una campaña cívica para "el buen uso" del patinete eléctrico dentro de un marco de convivencia ciudadana, haciendo hincapié en la Semana Santa y la Feria.De igual modo, ha sido aprobado el instar al equipo de gobierno a habilitar de forma urgente espacios para el estacionamiento de los patinetes, evitando o minimizando los perjuicios ocasionados al ocupar actualmente la vía pública sin ningún control. Todo ello, según se precisa, mientras se estudia la regulación que deba ordenar finalmente el uso de este transporte.Por otro lado, de la moción del concejal no adscrito Juan José Espinosa, ha sido aprobado el primer punto en el que se propone realizar un estudio sobre la viabilidad técnica, jurídica y económica para implementar un sistema municipal de préstamo de patinetes gestionado por la Empresa Malagueña de Transportes. El resto de los puntos también han salido adelante, aunque han sido enmendados.No obstante, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, avanzó este pasado miércoles que se trabaja en la elaboración de un bando en relación con el uso y el aparcamiento de los patinetes.En el debate, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha hecho referencia a las "latentes y constantes" quejas sobre la ocupación de la vía pública de estos transportes. No obstante, ha señalado que cada vez son más los que optan por subirse a estos patinetes, y "eso es positivo frente al vehículo particular".Ha agregado, de igual modo, que "Málaga no estaba preparada para recibir estos servicios", insistiendo en que el alcalde "debería entender que gobierna una ciudad que atrae a mucho turismo y el problema se veía venir".Por su parte, el concejal no adscrito ha asegurado que los patinetes pueden ser "una oportunidad" para Málaga, ya que es un modelo alternativo, pero se ha convertido en un "problema", culpando al equipo de gobierno de no planificar.La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha aludido al nuevo fenómeno de movilidad, y tras recordar el bando o decreto en el que se trabaja, ha aludido a que el Ayuntamiento no ha concedido ninguna licencia y a que falta la normativa estatal.Al respecto, Cassá ha afeado que el equipo de gobierno critique a un Ejecutivo "que ha gobernado España ocho meses". "Me parece preocupante y sonrojante", ha señalado. "Los decretos y los bandos lo que hay que hacer es que se cumplan", ha dicho.El concejal del PSOE Sergio Brenes ha recordado que hace un año los socialistas ya trajeron una moción, cuando se empezaron a ver los patinetes en la ciudad."Hace falta una regulación pero se decidió no hacer nada", ha criticado, recordado que "lo que eran unos patinetes concretos con usuarios concretos, pasaron a ser siete empresas con 1.400 patinetes y cerca de 20.000 usuarios". "Nos parecen oportunas las iniciativas pero el grupo PSOE ya lo dijo hace un año", ha reiterado, criticando que "no hay voluntad de cumplirlas".La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha mostrado el apoyo a las dos mociones para intentar "subsanar el grave problema que tiene la ciudad". "Son útiles pero tiene que estar ordenado", ha defendido.Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que hace poco han llevado a las comisiones mociones sobre este asunto de los patinetes y para "poner solución a los problemas que están causando". "No es un fenómeno solo de la ciudad. En otras se están tomando medidas, y van por delante nuestra".CENTRO PRINCIPAPor otro lado, ha salido adelante por unanimidad la moción 'popular' urgente sobre el Centro de Ciencia Principia. En concreto, ha sido aprobado el instar al Ayuntamiento y al Consejo Rector del Centro alcanzar un acuerdo que permita la integración del Consistorio en el mismo, para dotarle de una línea de financiación municipal "estable" y de llevar a cabo actuaciones que permitan potenciar la labor de este centro y proyección, además de abordar una posible ampliación de las instalaciones.De la Torre ha asegurado que es bueno fomentar la vocación de estudiar ciencia, ingeniería, matemáticas y este centro para los jóvenes "es estimulante". "El Ayuntamiento no está en sus inicios porque no fue invitado en ello", ha afirmado el regidor, al tiempo que ha recordado que ya con la anterior Junta se planteo esta cuestión pero no fue tenida en cuenta. Por último, ha destacado la labor del Consistorio en el PTA o el Polo Digital, entre otros.De igual modo, también ha sido aprobada la moción del grupo municipal del PP sobre sanidad, aunque la oposición ha afeado que la iniciativa es "electoralista".Por otro lado, también ha salido adelante la moción urgente de Málaga Ahora con medidas en relación con las viviendas y la relativa a la adaptación de la gestión integral de los residuos urbanos a la legislación vigente y a las directrices de la Economía Circular.También han sido aprobadas las mociones de Ciudadanos sobre mejoras del entorno en la avenida Valle Inclán y la de establecer una jornada sin ruidos en las atracciones de la Feria, aunque ésta ha sido enmendada.Por último, también ha salido adelante la moción del PP sobre el auditorio y la relacionada con la presunción de inocencia y el rechazo de juicios paralelos y mediáticos a funcionarios públicos por parte de miembros de la Corporación.RENUNCIA DE GONZALO SICHARPor otro lado, la primera parte del pleno ha sido la renuncia de Gonzalo Sichar a su condición de concejal, tras abandonar su partido, Ciudadanos. En su despedida, ha reflexionado sobre las democracias, entre ellas la de Gran Bretaña "más consolidada que la española" ya que "muchos diputados votan diferente" a su partido, criticado la "asfixia" que supone en España la "disciplina de voto".Ha dejado claro, de igual modo, que no se va a ningún partido político y ha dicho también que no sabe a quién votará en las elecciones del 28 de abril ni el 26 de mayo, por lo que se leerá todos los programas.Por otro lado, ha tomado posesión como concejal en esta sesión del pleno Jorge Miguel Quero en sustitución de Francisco Conejo, actual parlamentario socialista.