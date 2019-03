El Pleno aprueba impulsar medidas correctoras para reducir inundabilidad del Guadalhorce y la vía metropolitana

El Pleno aprueba impulsar medidas correctoras de inundabilidad del Gua

Las mociones urgentes presentadas por el grupo municipal 'popular' sobre infraestructuras han sido aprobadas. En concreto, tanto la referida a la necesidad de impulsar las actuaciones necesarias para reducir la huella de inundabilidad del río Guadalhorce, que ha contado con el respaldo unánime, aunque con matices de la oposición; como la relativa a la vía perimetral del área metropolitana de Málaga, aunque la oposición ha dejado claro que en estos momentos no es una infraestructura prioritaria.En concreto, ha sido aprobado por unanimidad pedir a la Junta participar junto con el Ayuntamiento en la financiación de las medidas correctoras propuestas por el 'Estudio de espacios productivos en el Guadalhorce. Inundabilidad y soluciones (Málaga)' e impulsar "de forma urgente" la realización. Este punto ha sido enmendado por Ciudadanos, que ha eliminado de la iniciativa el hecho de que los empresarios pudieran colaborar.No obstante, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que aunque se elimine no quiere decir que se renuncie, ya que, ha considerado que el proponer hacer a los empresarios, entre otros, el planteamiento de redacción del proyecto "es por agilidad, no por ahorrar, es porque se tiene más rápidamente si se encargan de la redacción que si lo hacen la Junta o el Ayuntamiento". "Será magnífico para su propio interés -- de los empresarios--", ha considerado.En la exposición de la moción, De la Torre ha recordado que el estudio presentado este pasado viernes "nos ha permitido encontrar unas soluciones rápidas, económicas y ambientales blandas, además de ser encajables" a "un problema" creado por la Junta, de la que también ha dicho "sabía que el estudio --por el Gobierno regional-- hecho estaba exageradamente" realizado."No hemos cambiado la postura, seguimos exactamente con lo mismo, exigimos lo mismo en esta materia", ha incidido el alcalde de Málaga, que ha insistido en que el estudio de la Junta fue "una locura como fue realizado", ya que "parecía hecho con una intención de perjudicar a Málaga" por parte del PSOE.Por su parte, el concejal del PSOE Sergio Brenes ha sido crítico con el equipo gobierno, recordando que son cuatro millones el valor de las propuestas planteadas, lo que "parece una cantidad ridícula en relación con la cantidad de problemas que hubiéramos ahorrado a empresarios y miles de trabajadores".Así, ha acusado al regidor de no llevarlo a cabo: "Usted está más centrado en los convenios urbanísticos, pelotazos urbanísticos siempre referente al residencial, pero la riqueza de Málaga la ha tenido olvidada y abandonada", ha criticado.Al respecto, De la Torre ha afeado al edil del PSOE de "no entender nada", volviendo a recordar que el "problema de la huella de inundabilidad lo creó la Junta". Esto ha sido respondido por Brenes, que ha recordado al regidor que "el problema es de la ciudad de Málaga, no de la Junta ni el Gobierno de China, y es usted el que tiene la solución"."Usted --a De la Torre-- ha sido un martirio para la economía productiva de la ciudad, usted no ha apostado por las empresas y polígonos y su conversión en zonas productivas de la ciudad", ha lamentado.La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, por su parte, ha hablado que se que "cumpla" a la hora de pone medidas correctoras con la inundabilidad en todas las zonas de Málaga.Asimismo, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, también se ha mostrado a favor de la iniciativa ya que "entendemos que son necesarios". Por último, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha agregado que apoyan la moción, incidiendo en las actuaciones correctoras, para, en suma, aumentar la seguridad.VÍA PERIMETRALPor otro lado, ha sido aprobado, por 12 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el instar al Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento, a respaldar la propuesta de nueva vía perimetral del área metropolitana de Málaga que beneficiaría a la ciudad y a la provincia, y que ya recibió el apoyo de la Junta, Diputación y municipios concernidos que asistieron al encuentro en el que se presentó el estudio previo en noviembre de 2017; y a que proceda a planificar esta infraestructura, con los estudios necesarios como primer paso a llevar a cabo por el Ministerio de Fomento, y tomando como base el trabajo y los estudios técnicos ya realizados desde el Ayuntamiento.También el instar al Ejecutivo central a estudiar tanto la financiación pública como la fórmula de la colaboración público-privada para la ejecución y explotación de esta infraestructura.El alcalde de Málaga ha insistido en que el Gobierno "la tengan en cuenta" y "no la deje en un cajón"; además de que se estudie la financiación "no para hacerlo mañana, se trata de tenerlo presente".Asimismo, ha añadido que la movilidad sostenible no es incompatible con esta vía y ha recordado que hay que hacer previsiones: "Esa falta de visión es la que están demostrando ustedes", ha acusado a la oposición De la Torre, que ha reiterado que "no es que se haga ya, es que se tenga en cuenta".OPOSICIÓN "AHORA NO ES PRIORITARIO"Brenes, de nuevo, ha lamentado que se trata de "una ocurrencia" del alcalde, afirmando que quiere "alicatar los montes de Málaga". Así, ha pedido al alcalde ser "serios y rigurosos" cuando se plantean este tipo de iniciativas: "Traiga mociones realizables, o al menos por dónde va el mundo y que es la movilidad sostenible y no por este tipo de infraestructuras".Torralbo, además, ha dicho que "sorprende" que este estudio "olvida cosas importantes" como el medio ambiente. "Me parece que es el desarrollismo franquista el que está poniendo sobre la mesa", ha lamentado, dejando claro que esta vía "no es una prioridad".El viceportavoz de Ciudadanos ha expresado la abstención de su grupo, ya que "no es prioritario para la ciudad". "Es un buen proyecto, pero creemos que, por ejemplo, el puente de la Azucarera, el soterramiento de las vías del tren del puerto o el cercanías al PTA es más prioritario", ha agregado. "Entendemos que se trabaja para el futuro pero antes hay prioridades en la ciudad que no se están teniendo en cuenta".Zorrilla, por su parte, ha dejado clara la oposición a la iniciativa, ya que "seguir realizando rondas de forma consecutiva no soluciona los problemas de movilidad, cuando en Europa se hace hincapié en movilidad más sostenible y a través del ferrocarril". Es más, ha agregado que "es más prioritario" otras infraestructuras como el tren litoral o promover el tren de cercanías.--EUROPA PRESS--