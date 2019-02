El nadador olímpico Carlos Peralta cerrará la lista del PSOE a la Alcaldía de Málaga en las municipales

El nadador olímpico y médico Carlos Peralta será quien cierra la candidatura de Daniel Pérez a la Alcaldía de Málaga, así lo ha confirmado el propio deportista en sus redes sociales mediante un vídeo donde aseveraba que "me uno al 'cambio que suma' por una renovada Málaga".Asimismo, Peralta, 21 veces campeón de España absoluto en 200 metros mariposa, ha iniciado el vídeo asegurando que cree "firmemente en la igualdades sociales, la igualdad de oportunidades y en la no discriminación por razones de género, orientación sexual o raza". Al respecto, han precisado que Peralta ha concedido diversas entrevistas para ayudar a la visibilización del colectivo LGTBi dentro y fuera del deporte.En relación con las políticas deportivas, Peralta ha manifestado que "Málaga es una ciudad con las condiciones climáticas y con instalaciones excepcionales para ser un referente a nivel mundial en deporte. Por ello creo que debemos potenciar esta cualidad que tenemos para conseguir el nivel que le corresponde"."Además de invertir en deporte base y utilizar el deporte como herramienta de mejora de la salud y con ello una mejor calidad de vida, ha agregado.Por su parte, Pérez se ha mostrado satisfecho tras la inclusión de Peralta como cierre de su lista, destacando su "esfuerzo, dedicación y compromiso", siendo "alguien joven, con empuje y ganas, con fuerzas como el cambio que representamos, el que Málaga demanda".Para el portavoz municipal socialista y candidato del PSOE a la Alcaldía, "la cuestión es obvia, mi apuesta por Peralta es sincera, ya que el cambio que suma lo representa una nueva generación de malagueños, crecidos en democracia, que no nos resignamos a aceptar que la inercia deba ser parte de nuestro modus vivendi".Además, ha añadido, "cada vez somos más los malagueños que creemos en un cambio que sume a mejor, que no nos obligue a abandonar nuestra ciudad en busca del progreso, que deseche las políticas de extrema derecha y abogue por seguir sumando derechos, por vivir en un mundo donde todos tengamos cabida viviendo en diversidad, en lugar de la exclusión a la que nos quiere conducir PP, Vox y Ciudadanos", ha concluido.--EUROPA PRESS--