El MVA estrena nuevo un nuevo ciclo de documentales clásicos con la proyección de 'Nanook of the North'

Málaga.- El MVA estrena nuevo un nuevo ciclo de documentales clásicos

El centro cultural MVA de la Diputación de Málaga estrena un nuevo ciclo de documentales clásicos este miércoles, 27 de marzo, a las 20.30 horas, con el filme mudo 'Nanook of the North' de Robert J. Flaherty. Los cinéfilos podrán disfrutar de las versiones originales subtituladas de cuatro obras programadas con entrada libre hasta completar aforo.'Nanook of the North' (Estados Unidos, 1922) es la cinta escogida para inaugurar el ciclo. Considerado el primer documental de la historia, el antropólogo, explorador y cartógrafo Robert J. Flaherty, narra las duras condiciones de vida de una familia esquimal del ártico que vive en una condiciones climáticas extremas en la Bahía de Hudson (Canadá).Le seguirá 'The man with a movie camera' (Unión Soviética, 1929) a las 22.00 horas, de Dziga Vertov (seudónimo de Denis Kaufman). Documental mudo experimental sobre la vida cotidiana en una ciudad rusa a través de un montaje innovador. Con la ayuda de su hermano, el reputado director de fotografía Mikhail Kaufman, Vertov combina imágenes de la ciudad con planos del cámara, introduciendo incluso a un público ficticio que ve la propia película.Posteriormente, el jueves 28 de marzo, a las 20.30 horas, se proyectará 'Nuit et Brouillard' (Francia, 1955) del director Alain Resnais en V.O.S.E. Este filme documental repasa las políticas de exterminio puestas en marcha por el Tercer Reich y descubre la tragedia de aquellos que sufrieron la exterminación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.Realizado una década después de la liberación y del descubrimiento de los campos de concentración nazis, alterna las imágenes de archivo en blanco y negro con travellings en color sobre la arquitectura despoblada del campo desierto de Auschwitz, han indicado desde la Diputación en un comunicado.El ciclo de documentales clásicos lo cierra 'Koyaanisqatsi. Life Out of Balance' (Estados Unidos, 1982) de Godfrey Reggio, el 28 de marzo a las 21.15 horas. La cinta recoge imágenes de gran impacto visual y emocional sobre el efecto destructivo del mundo moderno en el medio ambiente. El nombre de la película significa 'Vida fuera de equilibrio' en la lengua de los hopi, antigua tribu americana que habita en la meseta central de EEUU.'Koyaanisqatsi' hace un uso extenso de la cámara lenta y el time-lapse y no contiene ni diálogo ni narración. Es la primera película de la trilogía Qatsi, seguida por 'Powaqqatsi' (1988) y 'Naqoyqatsi' (2002) y trata diferentes aspectos de la relación entre seres humanos, naturaleza y tecnología. 'Koyaanisqatsi' es la más conocida de la trilogía y es considerada una película de culto.--EUROPA PRESS--