El Museo Thyssen digitaliza nueve obras para ofrecerlas en súper alta resolución en la 'app' Second Canvas

Málaga.- El Museo Thyssen digitaliza nueve obras para ofrecerlas en sú

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha digitalizado nueve obras maestras de su Colección permanente en súper alta resolución para mostrarlas a través de la aplicación Second Canvas Thyssen Málaga, que ha sido presentada este lunes y que puede descargarse, gratuitamente, en Google Play Store y Apple Store.Esta 'app' ha sido presentada por el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer; la jefa de Conservación del Museo Carmen Thyssen Málaga, Bárbara García; y el director de Second Canvas, Koldo García.La nueva aplicación permite mediante la realización de un "súper zoom", acercarse con el máximo detalle a las obras, incorporando además una historia con la que descubrir, a través de contenido y material audiovisual, curiosidades sobre las piezas digitalizadas. Una información que a su vez puede ser compartida por diferentes canales y utilizarse como audioguía durante la visita al Museo.La selección de obras que forman parte de esta primera fase del proyecto han sido 'Santa Marina', de Zurbarán; 'Cogida en una capea', de Lucas Velázquez; 'Corrida de toros', de Mariano Fortuny; 'Salida del baile de máscaras', de Raimundo de Madrazo; 'Los almendros en flor', de Darío de Regoyos; 'Patio de la Casa Sorolla', de Sorolla; 'Julia', de Ramón Casas; 'Capilla de los Benavente', de Pérez Villaamil y 'La Buenaventura', de Julio Romero de Torres.Second Canvas, al que ahora se une el Museo Carmen Thyssen Málaga con esta 'app', es un proyecto seleccionado por el programa H2020 de la UE, cuya finalidad es facilitar el acercamiento entre el sector público y privado, ofreciendo innovación y reforzando la excelencia de la base científica europea.EL PRIMERO DE ANDALUCÍA EN FORMAR PARTETras su incorporación, el museo se ha convertido en el primero de Andalucía en formar parte de esta iniciativa en la que ya participan otros centros nacionales e internacionales y en ofrecer a sus visitantes las ventajas de esta 'app' para el disfrute de las obras de su Colección.El proyecto está cofinanciado por la UE a través del programa H2020 y por Madpixel, empresa líder mundial en digitalización de obras de arte en súper-alta resolución. Madpixel también lidera el ámbito de acceso al arte digitalizado a través de Second Canvas, que ayuda a los museos a construir experiencias multimedia combinando imágenes de súper-alta resolución, con un 'storytelling' y capas de contenido interactivo (textos, imágenes, audios, etcétera)."Con esta nueva herramienta digital seguimos avanzando desde el Museo Carmen Thyssen Málaga en nuestra firme apuesta por la incorporación de las nuevas tecnologías como complemento a nuestra oferta y para ofrecer un mejor servicio a nuestro visitante", ha explicado Ferrer, quien ha afirmado durante la rueda de prensa que la aplicación viene a enriquecer la visita del usuario que podrá utilizarla a modo de guía en sala o para planificar su itinerario por el propio museo.Así, el Museo Carmen Thyssen Málaga continúa con la línea iniciada en 2014 a través de su incorporación a Google Arts& Culture que ya permitía contemplar las pinturas a máxima calidad, siendo el primero en la ciudad de Málaga en hacerlo. En este sentido, Google Arts& Culture incluyó en formato gigapíxel la obra de Julio Romero de Torres 'La Buenaventura'.Por otro lado, el gerente del Museo ha recordado también que en los últimos años se han puesto en marcha otros proyectos como la instalación de WiFi gratuito en sala, la renovación de la web y se ha mejorado la compra y reserva online de las entradas.Tras la puesta en marcha de la aplicación en Second Canvas, el objetivo del Museo Carmen Thyssen es seguir creciendo en el número de obras digitalizadas de la Colección permanente compuesta por más de 200 obras pertenecientes a la pintura española y andaluza del siglo XIX y primera parte del XX, en la que se encuentran artistas como Sorolla, Julio Romero de Torres, Zuloaga o Zurbarán.La jefa de Conservación del Museo, Bárbara García, ha resaltado que se trata de una aplicación "muy versátil", con muchas posibilidades para acercar a los visitantes y al público interesado a conocer y disfrutar de las obras más destacadas, "tanto a través del espectacular zoom de detalle que permite la fotografía en gigapixel, como de los textos que conforman los 'storytellings' de cada obra y de los contenidos complementarios"."Estas imágenes y el resto del contenido asociado están disponibles, asimismo, a través de la página web del Museo, en las fichas correspondientes a las obras incorporadas al proyecto Sencond Canvas, que seguirá creciendo año tras año", ha finalizado.--EUROPA PRESS--