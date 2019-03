El ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía valoran los avances del Museo de los Dólmenes de Antequera

Málaga.- El ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía valoran los

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, han visitado en la tarde de este sábado las obras del Museo del Sitio del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, que se encuentran al 50 por ciento de su ejecución y han valorado los avances.Guirao ha avanzado que actualmente el Ministerio trabaja en una aportación al plan museístico. "Estamos empezando a hablar de eso. Está trabajando la dirección del conjunto monumental y supongo que cuando lo cerremos pues sí que la habrá", ha aclarado al respecto al ser preguntado por los periodistas durante la visita, en la que también ha participado el alcalde de Antequera, Manuel Barón.Asimismo, ha resaltado que las obras del museo "van muy avanzadas y en el plazo de un año parece que se terminarán y que en el plazo de año y medio, poco menos de dos años, se podrá abrir ya al público con el plan museográfico ya instalado y todo terminado".El ministro ha destacado que "el Sitio de los Dólmenes es un lugar especialmente importante dentro de la cultura española, más allá de la frontera de Andalucía", por su "punto de vista geográfico y geoespacial", su "centralidad en la comunidad autónoma" y por estar en el perímetro "de uno de los conjuntos histórico-artísticos o patrimoniales más importantes de Andalucía y de España, que es la propia ciudad de Antequera".Igualmente ha resaltado que están "muy contentos de que el proyecto vaya bien y se esté desarrollando con normalidad después de mucho tiempo que estuvo parado". En este sentido ha recordado que es "un sueño una idea de hace muchísimos años desde el inicio de la autonomía, que fue un proyecto que estuvo aquí y que por fin se ha encarrilado".Además, Guirao ha destacado que la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco fue "un empujón" para que el proyecto se llevara a cabo.EL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA, PROTAGONISTAPor su parte, la consejera de Cultura ha abogado por dar más protagonismo al Ayuntamiento de Antequera en el museo. "Es importante que el Ayuntamiento de Antequera asuma un mayor protagonismo puesto que los Dólmenes están aquí, es el Ayuntamiento de Antequera el que está al pie del cañón permanentemente", ha valorado."Para mí es una gran tranquilidad, porque lo están haciendo divinamente bien y por tanto ese mayor protagonismo a mí me viene muy bien, porque me deja muy tranquila", ha añadido en este sentido.Asimismo, ha indicado que están "en permanente diálogo con el Ayuntamiento de Antequera, como no podía ser de otra manera", y ha avanzado que cree que "es el mes que viene cuando toca ordinariamente que se reúna el consejo de dirección para valorar cómo van todas las obras y cómo va todo".Por último, ha explicado que es "pronto" para barajar si el museo recibirá piezas relacionadas con los Dólmenes de otros centros, aunque ha señalado que "cuando tengamos el edificio todo se hablará"."Este va a ser un gran museo, va a tener sus medidas de seguridad, va a tener su plan, va a tenerlo todo y por tanto podrá ser receptor de todas aquellas piezas que veamos en su momento que tengan que estar aquí, igual que en todas las provincias", ha añadido.LAS OBRASLa actuación, encaminada a reducir el impacto visual del edificio inacabado del museo --siguiendo las recomendaciones del Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios (ICOMOS) previa a la declaración de los Dólmenes como Patrimonio Mundial-- supone la transformación del edificio museístico preexistente, según ha explicado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.Las obras, cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y cuyo importe asciende a 4.523.030 euros, consisten en la reducción del volumen edificado mediante la eliminación de toda la primera planta, la simplificación de la volumetría existente, la reducción del número de acabados exteriores -eliminando aquellos disonantes, de forma que el conjunto ofrezca una imagen unitaria- y la adopción de un revestimiento neutro.Se trata de una actuación significativa que supone una reducción del 35,90 por ciento del volumen del edificio del museo preexistente, manteniendo el programa del museo y la museografía inicialmente proyectada para el Museo del Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.En concreto, el museo pretende realizar un acercamiento a lo que estos monumentos significan, desde diferentes puntos de vista, con el fin de que el público pueda tener una idea mucho más clara sobre ellos antes de realizar la visita 'in situ' por los monumentos megalíticos.Según ha explicado Del Pozo, las obras se están ejecutando a buen ritmo, y constituyen una de las prioridades del departamento de Cultura y Patrimonio Histórico para esta legislatura en la provincia de Málaga.En Antequera, Del Pozo y Guirao, junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, han visitado también la exposición antológica de Cristóbal Toral 'La mirada como testigo', Hijo Predilecto de Antequera y Medalla de Andalucía en 1995, que se exhibe en el Museo de Antequera hasta el próximo 26 de abril.--EUROPA PRESS--