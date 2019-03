El juzgado rechaza practicar pruebas solicitadas por la defensa del dueño de finca donde cayó Julen

Tareas de rescate de Julen en Totalán (Málaga)

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, encargado del caso por la muerte de Julen, el niño de dos años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida 13 días después de caer en un pozo, ha decidido que no ha lugar a la práctica de las diligencias solicitadas por la defensa del único investigado en esta causa, el dueño de la finca en la que se encuentra la prospección en la que cayó el pequeño. Además, cuestiona que el informe presentado que apuntaba a las tareas de rescate como causa de la muerte "tenga la consideración de pericial".La defensa de David Serrano presentó la pasada semana un informe cuyas conclusiones "permiten presumir" que la muerte del pequeño "se pudo producir durante las labores de rescate" y en el que se apunta que podría ser el uso de una piqueta en las primeras horas de dichas tareas lo que explique las heridas que presentaba el menor. A raíz de este documento, solicitó que declararan varios bomberos y guardias civiles que participaron en el operativo los primeros días.La jueza señala, a través de un auto al que ha tenido acceso Europa Press, que las diligencias solicitadas por la defensa "no se consideran pertinentes en este estado del procedimiento", apuntando que falta el informe de autopsia. La parte, dice la instructora, "obvia que se encuentra unido tan solo un informe preliminar", añadiendo que también restan por practicarse más declaraciones testificales.Por otro lado, indica que para realizar estas peticiones "solo se aporta un informe emitido o confeccionado por un arquitecto que efectúa una serie de valoraciones" del contenido de los documentos que están en el sumario "sin que propiamente tenga la consideración de informe pericial".Asimismo, la magistrada añade que la defensa no justifica la finalidad o necesidad de llevar a cabo las declaraciones pedidas, por lo que entiende que "tampoco se considere que hayan sido solicitadas en debida forma". Sobre la petición de que la Guardia Civil realice estudio de la composición de la tierra recogida en la parte superior del niño, indica que ya fueron tomadas muestras que están pendientes de análisis.--EUROPA PRESS--