El juzgado levanta la paralización del derribo de La Mundial

Málaga.- Tribunales.- Un juzgado acuerda paralizar la demolición del e

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha decidido levantar la medida cautelar de paralización de las obras de derrumbe del edificio La Mundial que había decretado anteriormente el Juzgado de Guardia de Incidencias.Así lo han asegurado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han recordado que la petición de paralización había sido solicitada por una plataforma ciudadana como parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Málaga contra el proyecto de demolición del edificio y su destino a nuevos usos.El juzgado de instrucción atiende así la solicitud del levantamiento de la medida cautelar que había formulado la propiedad del inmueble y al que se adhirió la Fiscalía malagueña. Al tratarse de las únicas partes personadas en el asunto, la petición no ha contado con ningún rechazo. El auto judicial ha sido notificado a los responsables municipales del Ayuntamiento de Málaga, según han apuntado las fuentes.El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, en funciones de guardia de incidencia, ordenó el pasado día 11 la paralización de las obras de demolición del edificio La Mundial.Esa decisión se produjo después de que la Fiscalía trasladara a dicho juzgado la denuncia presentada por la plataforma en defensa del edificio, que entendía que no había licencia que amparara la demolición proyectada para ese día y pedía la paralización cautelar.Los denunciantes entendían que la continuación de los trabajos de demolición podrían suponer la comisión de un delito de prevaricación por omisión, pidiendo que se adoptaran medidas cautelares para evitar cualquier acto que pudiera implicar un deterioro material irreversible del edificio.La Fiscalía remitió la denuncia al juzgado para que investigara los hechos, aunque entendía que inicialmente no había indicios suficientes de un delito de prevaricación, y para que si la autoridad judicial lo consideraba oportuno acordara la medida cautelar de paralización solicitada.--EUROPA PRESS--