El jeque Al-Thani dice que no conocía ni firmó documentos para acuerdo con BlueBay sobre el Málaga

Juicio por la demanda contra el jeque Al-Thani por el Málaga CF

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga ha acogido este jueves el juicio por la demanda presentada por el grupo hotelero BlueBay contra Abdullah Al-Thani, propietario del Málaga CF, para reclamar acciones de la entidad deportiva malagueña en virtud de un acuerdo entre ambas entidades. "No sé nada de eso", ha señalado el jeque, que ha declarado como demandado.Este procedimiento tiene su origen en la demanda presentada por BlueBay por incumplimiento de contrato y que se basó en ese acuerdo de intenciones de 2013 con el grupo empresarial para crear una sociedad constituida en un 51 por ciento por el jeque y en un 49 por ciento por la empresa, y que, supuestamente, recibiría las acciones de éste en el Málaga.BlueBay reclama la titularidad de esas acciones del Málaga, que fueron transpasadas posteriormente a otra firma supuestamente vinculada al jeque, demandado en esta causa, junto con Abdullah Mohamed Ghubn, declarado en rebeldía y que no ha comparecido al juicio este jueves; y varias sociedades que intervinieron en los acuerdos.El jeque se ha desvinculado de esa supuesta cesión de acciones y ha asegurado que "jamás" ha visto el documento del acuerdo con BlueBay ni lo firmó, ya que, ha señalado, dio poderes a Ghubn y a Moayad Shatat, que también ha comparecido en la vista oral, para administrar el club. Además, ha añadido que no se reunió con los responsables de BlueBay ni los conoce personalmente.Cuestionado por si sabía que en 2012 el Málaga se encontraba en estado de quiebra, Al Thani ha dicho que "nunca" le informaron de esa situación ni tampoco de la negociación con Hacienda por las deudas, al tiempo que ha asegurado que no estaban buscando colaboradores y que en 2011-2012 aportó 150 millones en el club.Ayudado por un traductor, ha declarado que, aunque era el presidente, había entregado poderes a los anteriores, y ha señalado que él siempre pedía informes pero "jamás" se le ha informado de estas situaciones, ya que "siempre" le decían que las cosas "iban bien". También ha negado que firmara documentos para crear una sociedad en la que según los demandantes es administrador único.MALA SITUACIÓN ECONÓMICAPor su parte, Shatat, que fue hombre de confianza de Al-Thani, ha reconocido que había "dificultades económicas" en el Málaga, que era "insolvente" por deudas con proveedores y Hacienda; por lo que, ha dicho, "dábamos la bienvenida a quien pudiera ayudarnos", entre los que estaba BlueBay, que se unió "en aspectos financieros" y negociaciones, en las que "intervenían" asesores del jeque.También ha declarado uno de los representantes de BlueBay Gonzalo Hervás, quien ha asegurado que mientras en lo deportivo el club "brillaba" y "estaba viviendo su gloria", estaba en una "mala situación económica", ya que "era una máquina de perder dinero", por lo que las acciones tenían un valor "negativo" ante ese estado de "quiebra".Ha explicado que tras hacer una evaluación de la situación, vieron cómo hacer la entidad "rentable", para lo que se firmó un acuerdo de intenciones, en el que intervinieron por parte de Al-Thani "sus empresas y los representantes legales de éstas en virtud de los poderes que debían tener". Ha dicho estar "seguro" de que el jeque sabía que se iba a crear una sociedad para transmitir acciones.--EUROPA PRESS--