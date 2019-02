El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga tratará la recuperación de más de 400.000 euros del presupuesto

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga celebra el próximo lunes el Consejo Rector cuyo orden del día incluye como puntos destacados la adjudicación de cuatro viviendas protegidas para FRES y la recuperación de los fondos no utilizados en el presupuesto de la campaña de rehabilitación de edificios de 2015 promovida por este organismo, concretamente de más de 400.000 euros.ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PARA FRESCon la celebración de este Consejo Rector, cuatro familias se verán beneficiadas al obtener sus viviendas en distintos puntos de la ciudad. Dos de ellas son adjudicaciones a familias FRES y otras dos son por cambio de vivienda, según ha explicado el Ayuntamiento de Málaga en una nota de prensa.A lo largo del año 2018, el Instituto Municipal de la Vivienda entregó un total de 50 viviendas por este procedimiento a familias malagueñas dándole un hogar en el que poder vivir, de las cuales 49 son familias FRES y una es una adjudicación por realojo. El balance desde 2015 es de 180 viviendas entregadas para familias del comité FRES.El Ayuntamiento de Málaga, desde el año 2000, ha construido y entregado a los ciudadanos un total de 5.223 VP, de ellas 2.433 en régimen de alquiler y 2.790 en régimen de propiedad.En la actualidad, están en construcción un total de 109 viviendas protegidas, siendo todas en régimen de alquiler con opción a compra para jóvenes menores de 35 años, dado que es el colectivo más numeroso en el registro de demandantes de Málaga.CAMPAÑA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDASEn este Consejo Rector también se planteará la aprobación de la recuperación de la cantidad no utilizada en el presupuesto para la campaña de Ayudas a la Rehabilitación de edificios 2015.En total, han sido 15 comunidades las que no han ejecutado sus actuaciones de renovación y pasado tres años desde la misma, se procede a declarar extinguido el derecho a la subvención concedida. La cantidad que se recuperará y se destinará a futuras convocatorias sobre el mismo tema es de 417.664,59 euros.En la convocatoria de 2015, se contó con un presupuesto de 2.600.000 euros en subvenciones y una inversión que ascendió a los 7.821.058,30 euros repartidos en las 95 actuaciones que se aprobaron. De ellas, se han ejecutado o están proceso el 96,65 por ciento por lo que el 3,35 por ciento del total es la cantidad que se procede a recuperar.Desde 2015 se han celebrado cuatro campañas de Ayudas a la Rehabilitación, que han supuesto subvenciones por valor de 11.100.000 euros y una inversión de 27.608.037,30 euros en más de 300 comunidades. En esta cuantía se incluyen los 3.000.000 de euros de presupuesto de la última campaña de 2018, que ha obtenido un total de 230 solicitudes.--EUROPA PRESS--