El Hospital Virgen de la Victoria es líder nacional y autonómico en donaciones de órganos y multitejidos

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga es líder en donación de órganos y tejidos entre los hospitales de su categoría, es decir, sin Servicio de Neurocirugía y centros no trasplantadores de órganos.En concreto, en 2018, en este centro sanitario han tenido lugar 35 donaciones de órganos y tejidos, así como 14 donaciones más exclusivamente multitejidos, destacando el elevado número de donaciones en asistolia controlada --13 casos en 2018 y 56 desde el año 2012--, lo que sitúa al Hospital Virgen de la Victoria como el centro con mayor experiencia acumulada en Andalucía en este tipo de donación.En este contexto, el centro sanitario celebra veinte años colaborando en esta materia, a través de la Unidad de Coordinación Hospitalaria para Donaciones y Trasplante del hospital, lo que ha ido fomentando a lo largo de este periodo una cultura de sensibilización y cooperación entre todos sus profesionales.Asimismo, aunque el hospital ya había registrado donantes de órganos previamente, la coordinación hospitalaria de trasplantes como tal fue creada en 1999, han recordado desde la Junta a través de un comunicado.Desde entonces, la actividad de donación ha ido creciendo año tras año, generando más de 600 donantes de órganos y tejidos, que han sido implantados en diferentes hospitales de nuestro país.Por parte de la coordinación de trasplantes se realizan además otras tareas, como la formación y actualización de profesionales sanitarios en diferentes aspectos del proceso de donación y trasplante, y charlas formativas en centros educativos de la provincia de Málaga dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato, con el fin de resolver sus dudas y hacerles conscientes de la importancia de hablar en familia sobre la posibilidad de la donación como una opción que supone un punto y seguido a una vida de generosidad.Los responsables de esta unidad coinciden en destacar que esta labor asistencial y formativa desarrollada desde hace ahora veinte años ha ido generando en el hospital una "cultura de donación", no sólo entre los profesionales sanitarios y no sanitarios, sino también entre los pacientes y sus familiares, lo que se ha traducido históricamente en unos porcentajes de aceptación a la donación que ha superado el 90 por ciento de las peticiones.Los responsables médico y de enfermería de la Unidad Coordinación Hospitalaria de Donaciones y Trasplante del Hospital Virgen de la Victoria desean agradecer a todos aquellos que han contribuido en mayor o menor medida a la obtención de estos resultados pero, de manera especial, "a los verdaderos artífices de este milagro cotidiano, los donantes y sus familias, quienes constituyen el eslabón inicial y fundamental de esta cadena de solidaridad", han destacado.--EUROPA PRESS--