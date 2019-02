El Hospital Materno de Málaga registra una media de unos 70 casos de cáncer infantil al año

Celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infanti

El Hospital Materno Infantil ha conmemorado un año más este viernes el Día Internacional contra el Cáncer Infantil en colaboración con la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, en un acto donde se ha leído un manifiesto de apoyo a la lucha contra esta enfermad y en el que se ha explicado que el centro sanitario registra una media de unos 70 casos al año, cifra "estable".La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el delegado de Salud y Familias en la provincia, Carlos Bautista; la jefa de Dermatología Pediátrica, Ángeles Palomo; la jefa de Oncología Pediátrica, Ana Benito, y la representante de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, Pilar Ponferrada, han participado en este acto.Palomo ha detallado que la media de casos de cáncer infantil registrada en el hospital se sitúa en unos 70 por año y este 2019 ya se ha diagnosticado "18 nuevos tumores de la sangre, digamos de leucemia, fundamentalmente, y se han hecho 22 trasplantes"."Al número estamos estables en los últimos dos años, creo que tenemos diagnosticados el mismo número de tumores en niños pero es verdad que cada vez asumimos otro tipo de patologías que igual no son tumorales pero son patologías congénitas que pueden desencadenar o acabar con una patología tumoral", ha especificado la doctora.Por su parte, Navarro ha agradecido la "importante" labor de las asociaciones, tanto dentro como fuera de los centros sanitarios, y de los profesionales, que ha afirmado "son un referente nacional de buena fe, del trabajo riguroso y sobre todo de la atención que prestan a menores y que prestan también a mujeres" en el centro malagueño.Asimismo, ha incidido sobre las asociaciones en que "sin esa labor también complementaria a la atención médica pues sería mucho más difícil llevar este tipo de enfermedades", al tiempo que ha señalado que los niños y las familias "están en el corazón del día de hoy"."Estamos aquí para transmitir un mensaje de optimismo en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un mensaje sobre todo de apoyo a todas las asociaciones, a todo el personal sanitario, porque desde luego si algo va a hacer este Gobierno es prestar el máximo apoyo a estas enfermedades", ha resaltado.En este sentido ha recordado que "el Gobierno está haciendo y seguirá haciendo y de manera mucho más decidida apostará por todo lo que está relacionado con la investigación, con la prevención, y por supuesto con el tratamiento en estas enfermedades".Al respecto ha subrayado la importancia de la atención complementaria, que "es fundamental en el transcurso de cualquier enfermedad, pero si cabe aún cobra mucho más sentido en enfermedades que afectan a niños, que afectan a menores, y que por lo tanto también afectan a sus familias".También ha transmitido "un mensaje de esperanza, porque desde luego tenemos a los mejores profesionales sanitarios velando por la salud de estos niños, pero también a los mejores investigadores detrás de ellos apostando por esa labor que es imprescindible para poder llegar a la cura y al tratamiento que hagan mucho más llevaderas estas enfermedades".MÁS PEDIATRASPor su parte, Bautista ha resaltado en el que ha sido su primer acto público que "dónde si no en la sanidad pública se pueden hacer estos tratamientos de estos niños enfermos", por lo que ha trasladado a las familias el "firme compromiso" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre."Firme compromiso de apostar y trabajar por una sanidad pública, poderosa, universal, eficaz, eficiente, accesible", ha destacado, y ha añadido también "el firme apoyo porque cada vez haya más pediatras en nuestros centros de salud, porque partimos de una base que lo más importante --además de los hábitos de vida saludable-- de la detección precoz es tener pediatras que tengan tiempo, que puedan usar sus manos, que hagan esa detección precoz tan importante".En este sentido ha especificado que falta en Málaga una cifra que "aproximadamente, en un punto general, no llegaba a 300 médicos", pero ha incidido en que esos facultativos son de centros de salud de atención primaria, de los cuales "algunos serían pediatras".No obstante, ha insistido en que "indudablemente faltan pediatras", por lo que ha asegurado que hay un compromiso "por trabajar y suplir todas esas carencias lo antes posible", apuntando que la administración andaluza "tiene la promesa de trabajar muy duro".TRABAJO CON PACIENTES MENORESPor otro lado, la doctora Ángeles Palomo ha detallado que "desde el punto de vista personal" a todos los sanitarios les afecta trabajar con menores, "pero tenemos que superar esa fase y lo primero es que tenemos que ser profesionales y poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento lo más novedoso posible y eficaz", ha puntualizado."La verdad es que los niños tienen mucha capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. En estos casos sobre todo los niños más pequeños el problema son los padres, digamos que lo sufren mucho más", ha explicado.Sin embargo, ha señalado que "luego está el niño preadolescente y adolescente que sí que es un paciente un poco especial: no es el adulto que tiene una enfermedad neoplásica ni es el niño lactante o pequeño, ese paciente ya tiene consciencia de lo que tiene y es mucho más duro que poderlo entender y aceptar".Por su parte, la doctora Ana Benito ha especificado que "el paciente pediátrico es un paciente especial", considerando que "todo el mundo, los profesionales que le atienden, que les rodea, tienen también una sensibilidad especial y se afronta bien, perfectamente porque uno piensa en que vas a un beneficio del niño".Al respecto ha detallado que "los niños se comportan como niños y como niños lo asumen, como niños lo viven y como niños se procura que durante el tratamiento, aunque tengan malos momentos, se disfrute lo máximo posible"."Con lo cual aunque tenemos casos que no van como nos gustaría que fueran, el día a día y el trato con los niños y las familias es muy gratificante", ha finalizado.Por otro lado, la representante de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer ha resaltado "lo importante de seguir trabajando con los niños con cáncer con sus familias", de la donación de médula, "que es fundamental porque es lo que nos ayuda", y de la investigación.DATOS DE 2018En las unidades de Gestión Clínica de Pediatría (sección Oncología) y de Hematología (sección Pediátrica) del Hospital Regional de Málaga se diagnosticaron el pasado año 70 casos de enfermedades oncológicas en menores de 14 años, un 30 por ciento de las cuales fueron leucemias agudas y, el resto, tumores sólidos.Las leucemias agudas son el grupo de neoplasias más frecuentes en la infancia, situándose en segundo lugar, por su frecuencia, los tumores del sistema nervioso central.La incidencia anual de tumores infantiles sólidos en España es alrededor de unos 1.100 nuevos casos. La supervivencia --que varía en función del tipo de enfermedad y su estadio-- es cercana al 80 por ciento.Por otro lado, con los actuales regímenes de quimioterapia adaptada al grupo de riesgo del paciente se están consiguiendo tasas de curación del 80 al 90 por ciento en la leucemia linfoblástica aguda, la enfermedad maligna más frecuente en la edad infantil con una incidencia anual en torno a cuatro pacientes por cada 100.000 menores.En 2018 se realizaron 22 trasplantes de progenitores hematopoyéticos a menores en el Materno Infantil, de los que cinco fueron trasplantes autólogos (las células proceden del mismo paciente) y 17 fueron alogénicos (las células se obtienen de un donante emparentado y no emparentado).--EUROPA PRESS--