El género policíaco regresa con la escritora María Frisa al ciclo 'Encuentros con autores' en las bibliotecas

El género policíaco regresa a la quinta edición del ciclo 'Encuentros con autores en las bibliotecas municipales' de Málaga capital con la escritora María Frisa como protagonista. Será este martes 5 de marzo a las 19.30 horas en las intalaciones Cristóbal Cuevas de Bailén-Miraflores, con entrada libre.La autora zaragozana que ha creado una de las novelas más rompedoras del pasado año, 'Cuídate de mí' (Plaza & Janés, 2018), conversará en este ciclo con la coordinadora del mismo, Cristina Consuegra, así como con los asistentes al acto.'Cuidate de mí' es una historia protagonizada por dos investigadoras, Berta Guallar y Lara Samper, que rompe el esquema tradicional sobre el que se suele apoyar el género negro. No es una novela meramente negra ya que, en palabras de su autora, "tiene un sesgo psicológico muy acentuado" que distancia a la novela de los parámetros clásicos del género.La novela arranca con el asesinato de una persona acusada y absuelta en un juicio por violación que realmente había cometido. "He querido reflejar el entorno del violador y cómo la sociedad se ensaña con la culpabilidad de las víctimas. Muchas mujeres creen que son culpables de lo que las ha pasado. Que si no debería de haber bebido, que si la falda era demasiado corta, que si debería haberme defendido mejor", desgrana María Frisa con un tono de indignación.La quinta edición del ciclo 'Encuentro con Autores en las Bibliotecas Públicas Municipales' forma parte del Plan de Fomento a la Lectura impulsado por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de la capital, que pretende acortar la distancia entre lector y autor tal como apuntó en la presentación de la actual edición la concejala de Cultura, Gemma del Corral.María Frisa incorpora, con contundencia, la denuncia social a esta novela sostenida por Berta y Laura, pareja protagonista, ambas policías, una madre de familia y la otra soltera e independiente, y en la que la perspectiva de género tiene un papel fundamental, papel enfocado a denunciar la injusticia social.María Frisa (Barcelona, 1969) vive en Zaragoza. Es licenciada en Psicología Clínica, diplomada en Trabajo Social con un posgrado en Psiquiatría y, actualmente, está cursando Filología Hispánica. Cuenta con varias novelas publicadas.--EUROPA PRESS--