El festival Oh, See! se amplía a dos días y confirma a C. Tangana, Despistaos y Airbag, entre otros

El festival de música malagueño Oh, See! Fest amplía su duración a dos días de celebración el 13 y 14 de septiembre y anuncia siete nuevas confirmaciones para su segunda edición entre los que se encuentran C. Tangana, Sidecars, Despistaos, Airbag, Delaporte, Las Chillers y Ballena; junto a los ya confirmados Love of Lesbian, Viva Suecia, La M.O.D.A. y Carolina durante.El festival mantendrá su espíritu diurno durante el viernes 13 y el sábado 14 de septiembre en el auditorio municipal Cortijo de Torres. Además, el aforo reducido a 7.000 personas garantizará uno de los puntos claves de su primera edición: un festival sin colas, sin aglomeraciones y donde poder disfrutar esta vez de 24 horas de música en la segunda edición en 2019, según ha resaltado la organización del evento en una nota de prensa.El festival de música de Málaga gana en número de artistas confirmados llevando su duración a dos días sin renunciar a la calidad de la propuesta que hizo colgar el cartel de 'Sold out' en su primera edición en 2018. Además, todas las personas que hayan comprado sus entradas disfrutarán de los dos días.Como oferta de lanzamiento las entradas se mantienen a precio de 31 euros más gastos y VIPs a 48 euros más gastos hasta el 1 de abril o hasta fin de existencias en la plataforma tickbox.es o en ohseefest.com.--EUROPA PRESS--