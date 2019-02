Cristóbal Montoro

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha afirmado este viernes que "hay un Parlamento en este momento en España muy fragmentado", por lo que ha considerado que es "casi inevitable que existan dudas" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Montoro ha respondido así a las preguntas de los periodistas momentos antes de presentar la conferencia 'La economía, el progreso y el bienestar en nuestros días', enmarcada en las XII Jornadas Andaluzas de Enseñanzas de Economía para profesores de Secundaria, que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA).Asimismo, ha señalado que precisamente esa fragmentación del Parlamento fue la causa por la que prosperó la moción de censura del entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentada contra el Gobierno del PP del que formaba parte a mediados del año pasado.Por estos motivos ha resaltado que "la estabilidad política es muy importante para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en España, y por tanto, cuanto más pronto se resuelvan los asuntos políticos más estamos fortaleciendo el crecimiento económico y la creación de empleo de todos los españoles".SITUACIÓN DE CATALUÑAEn esta línea ha apuntado que de igual forma ocurre con Cataluña, de la que ha señalado que "si tuviera más estabilidad política eso aportaría más al crecimiento del conjunto de la economía y aportaría más en términos de creación de empleo".Así, ha explicado que la situación de esta Comunidad Autónoma es "totalmente distorsionadora para la recuperación económica definitiva de España, para que España y también Cataluña y los catalanes pues puedan tener un crecimiento económico que les lleve a tener más empleo".Montoro ha incidido en que la creación de empleo es el "gran desafío" para Cataluña --también para Andalucía, ha resaltado--, por lo que ha recordado que "en buena parte de Cataluña al comienzo de la crisis, en el umbral de la crisis económica en 2007, había pleno empleo, prácticamente no había paro, y eso es lo que se debe aspirar".Por ello ha subrayado que "lo importante" es el bienestar económico y social, por lo que ha abogado por tener "cuanto antes una situación de empleo que haga que estas inestabilidades políticas no tengan sentido" y dejar esos planteamientos "al margen".DEVOLUCIÓN DE DESGRAVACIONES DE CENTROS CONCERTADOSPor otro lado, ha detallado que cree que se debería "clarificar la ley" que regula las desgravaciones en el IRPF de las cuotas de familias a centros de educación concertados.La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó el pasado martes que aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas satisfechas a los colegios concertados donde estudian sus hijos deberán devolverlo mediante una declaración complementaria porque no se trata de donativos con derecho a deducción, y añadió que esta ha sido siempre la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un "cambio de criterio" al respecto.Al ser preguntado por esta cuestión, Montoro ha considerado que "es una cuota que se está pagando o es una aportación a una fundación; entonces dependerá de cada caso y cada supuesto".--EUROPA PRESS--