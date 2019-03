El exdelegado de Empleo en Málaga reitera que sus negocios en Panamá son legales

Dimite el delegado de Empleo en Malaga por sus sociedades pantalla en

El empresario Miguel Guijarro, que este viernes dimitió como delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Málaga tras una información sobre sociedades pantalla en Panamá, ha reiterado este sábado que sus negocios en el país americano son legales y ha asegurado que desde 2012 solo queda allí una empresa constituida.Guijarro ha detallado a través de un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press que tras la crisis de 2008 decidió instalarse en países "con crecimiento seguro y donde las leyes te protejan", por lo que eligió finalmente Panamá, "porque es el centro de negocios de toda América Latina y Sudamérica, está en el área del dólar y crecía al seis por ciento anual".Además, en esos momentos se realizaba la obra del Canal, por lo que pensó que su experiencia "podría ser útil". Para ello constituyó una empresa en "uno de los mejores bufetes de abogados del país, Mossak y Fonseca", para desarrollar actividades fuera de Panamá, algo que hizo "según las leyes panameñas del momento con un capital social de 10.000 dólares", ha precisado."Las leyes fiscales panameñas, distintas a las españolas, llaman sociedades 'offshore' a aquellas que trabajan fuera de Panamá, donde pagan sus impuestos y al repatriar los beneficios no tienen que tributar en Panamá. Esto es absolutamente legal y es un sistema fiscal que existe en multitud de países", ha asegurado en el escrito.Asimismo, ha indicado que el 30 de diciembre de 2011 constituyó en Málaga la empresa Ixmucante SL, que se inscribió en el Registro Mercantil de Málaga, que más tarde trasladaría a Panamá debido a la "posibilidad de compra" de participaciones de esa empresa por unos empresarios americanos que tenían interés en el negocio inmobiliario español, "hecho este que no se produjo", ha detallado.Para ello ha asegurado que se realizaron los trámites legales mediante un Proyecto de Traslado de la sociedad "que se deposita en Hacienda Pública, publicación en un diario de la provincia, notificación al Ministerio de Comercio, escritura pública de traslado y notificación al Registro Mercantil".Una vez trasladada esta empresa a Panamá, ha indicado, también se registró en el Registro Público panameño en junio 2012, a lo que siguió, posteriormente, una escritura de fusión por absorción de la sociedad Bakchia sobre Ixmucante, cuyo activo y pasivo pasan a Bakchia, ha detallado."La compensación del balance se realiza mediante un crédito cuyo titular es el propietario de las participaciones de Ixmucante y que es Miguel Guijarro, crédito que se firma ante Notario panameño con fecha julio de 2012 por un importe de 645.000 dólares americanos", ha precisado Guijarro.Por estos motivos ha asegurado solo hay una sociedad "viva y constituida" en Panamá desde 2012. "Al constituir una sociedad en Panamá es necesario nombrar a un presidente y un tesorero de forma obligatoria. Al no existir personal de Bakchia en el país lo que hice es nombrarlos del despacho de abogados por un coste mínimo anual, hecho absolutamente legal en este país", ha afirmado al respecto.También ha precisado que la legislación cambió y en 2016 las acciones pasaron a su nombre como único titular, por lo que niega en el escrito tener sociedades pantalla y poner "hombres de paja". Además ha incidido en que el Ministerio de Comercio y la Agencia Tributaria de España están al tanto de estos movimientos. "Esto es gestionar una compañía en un país extranjero al menor coste posible", ha afirmado.Finalmente, ha resaltado que se siente "orgulloso del trabajo que se está realizando por el nuevo gobierno andaluz", por lo que considera que "intereses espureos no pueden poner en entredicho ni ese trabajo ni exponer públicamente a personas que hacen lo posible, con enorme esfuerzo, para realizarlo"."Entiendo y entenderé siempre que se me critique por cualquier decisión tomada respecto a mi trabajo o al enfoque que se le de o incluso a la posible demora del mismo por causas personales, pero jamás entenderé que se denigre el nombre de quien de buena fe venga a trabajar por el bien de los andaluces, con ilusión, y con la sana intención de llevar una mentalidad empresarial a la administración pública, que tan falta está de ella", ha concluido.--EUROPA PRESS--