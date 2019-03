Málaga.- El exalcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes abandona

El exalcalde de Torremolinos (Málaga) por el PP Pedro Fernández Montes ha informado de que abandona el PP tras 43 años en la formación. "Me voy porque me echan", ha manifestado en una rueda de prensa este martes, en la que ha señalado que ha comunicado por escrito esta decisión de darse de baja al presidente nacional del partido, Pablo Casado.Fernández Montes ha indicado que "por fin Elías Bendodo --el presidente provincial del PP--, junto con Ramón del Cid, Encarnación Navarro y Margarita del Cid, por cierto, mis tenientes de alcalde durante 20 años, han conseguido lo que ya tramaron el día después de las últimas elecciones municipales".Ha indicado que estos lo "pusieron en marcha" justo el día después de que él renunciara a su acta de concejal "e, incumpliendo los estatutos, arrastraron al resto de concejales a no acatar la disciplina de partido, a no reconocer mi autoridad como presidente democráticamente elegido por los afiliados".También ha dicho que Bendodo "hurtó a los afiliados de Torremolinos el derecho a elegir, privándoles de un congreso local porque sabía que Margarita del Cid no tenía el apoyo de los militantes", tras lo que, ha dicho, la nombró "a dedo" candidata a la Alcaldía, señalando "otra maldad" del presidente provincial del PP, ya que "en una querella contra mí y ocho concejales de mi equipo de gobierno ha dado asistencia jurídica a esos ocho, pero no a mí"."La lealtad a un partido tiene sus límites y pasa por no perder la dignidad como persona", ha indicado el exregidor de Torremolinos, quien ha apuntado que esto "ha colmado el vaso de las deslealtades hacia mi persona".También se ha referido a la candidata a la Alcaldía y a por qué se ha opuesto a su candidatura, apuntando que "el matrimonio de Margarita del Cid, contraído en régimen de gananciales, está acosado por las deudas y la vivienda familiar tiene nueve embargos", a lo que ha añadido otros aspectos como que crearon sociedades que "fueron a la quiebra"."Pregunto ¿Cómo una persona en tal situación puede pretender gobernar un municipio cuando no ha sabido gobernar su propia casa?", ha manifestado Fernández Montes, apuntando que "todo lo anterior ha sido publicado en medios de comunicación en los últimos años"."Es evidente que no puedo seguir en un partido como el actual PP de Málaga y Torremolinos que permite y apoya todo lo dicho", ha manifestado, añadiendo que "si otros, conocedores de todas estas circunstancias, han preferido mirar para otro lado" él y "muchos otros por pura ética y moralidad no vamos a admitir semejante situación". Para Fernández Montes, Torremolinos se merece "políticos honestos, trabajadores".--EUROPA PRESS--