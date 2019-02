El evento de mascotas Málaga Dog Party vuelve a la ciudad con una fiesta y una carrera solidaria

José del Río, Carmen Manzano y Manuel Calvo presentan Málaga Dog Party

Málaga Dog Party 2019, el gran evento de mascotas referente de la ciudad y que este año llega a su quinta edición, celebrará durante el sábado 11 y domingo 12 de mayo una fiesta con perros en la Plaza de la Marina y una carrera popular y solidaria, también con estos animales, por las principales calles del centro.El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, José del Río; la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, Carmen Manzano, y el presidente de MaratónDog y director de Eventos y Relaciones Institucionales de Tiendanimal, Manuel Calvo Villena, han presentado este jueves el evento en el Consistorio.Todos han destacado el hito de que sea la quinta vez que se celebra la Málaga Dog Party como un evento "clave" en la ciudad para fomentar y apoyar la tenencia responsable de animales de compañía, resaltando su contribución para acabar con los abandonos y las situaciones de maltrato a los animales, además de fomentar el espíritu deportivo y la convivencia ciudadana en un ambiente festivo.Entre otras acciones, los asistentes podrán disfrutar el sábado por la tarde de una "mascotada" y de un concierto de rock en la Plaza de la Marina de Málaga junto a otras celebraciones que se extenderán a las principales calles del centro urbano. La recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente a asociaciones protectoras de animales locales.La Málaga Dog Party, que tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo en un contexto participativo y no competitivo, se celebrará por quinta vez en torno a una Carrera Popular que comenzará el domingo a las 11 de la mañana por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía y que recorrerá algunas calles y plazas emblemáticas de la ciudad del centro de Málaga.En la llegada se entregarán los premios y estará instalado el escenario principal en el que se desarrollarán actividades anexas: pasarela de adopciones con perros de las protectoras, exhibición de la unidad de la policía canina y de la escuela de peluquería para perros, 'photocall' para mascotas, charlas y sorteo de productos para mascotas al finalizar a cargo de Tiendanimal.Además, el 'Welcome Pack' de regalos para los perros también es por cortesía de la compañía. Este evento, supondrá el cierre de la tercera campaña de Tiendanimal Educa en la que la empresa malagueña ha llevado a cabo proyectos de todo tipo dentro y fuera de las tiendas de Tiendanimal para educar a los niños sobre el respeto a los animales.El concejal de Medio Ambiente ha resaltado la importancia de seguir avanzando en la concienciación para subrayar la responsabilidad que supone tener una mascota. Por ello, ha indicado, desde el Ayuntamiento de Málaga se está trabajando, conjuntamente con otras asociaciones, en la puesta en marcha de campañas de sensibilización y en la promoción de la adopción.Según Carmen Manzano "la Málaga Dog Party es la fórmula perfecta para llevar a la gente los mensajes que necesitamos transmitir desde todo el entorno asociativo: combina compromiso, diversión, solidaridad, deporte y amor por los animales en una ciudad que ha demostrado ser un municipio comprometido por el bienestar y contra el maltrato animal"."Me siento tremendamente orgullosa de una ciudad en la que, gracias a esta fiesta, somos el espejo en el que se miran muchas otras de España cuando buscan ejemplos de compromiso con nuestros amigos peludos. Apoyar esta iniciativa no es una opción; es una obligación de todos los que luchamos por estos objetivos y de los amantes de los animales", ha añadido.Calvo ha destacado que "celebrar cinco ediciones de la Málaga Dog Party hubiera sido imposible sin el apoyo de tantas instituciones y de los malagueños. Gracias a un gran esfuerzo durante estos años, hemos convertido esta fiesta en el evento referente previo al verano en la ciudad de Málaga".Asimismo, ha resaltado que "Tiendanimal, Royal Canin y Diario Sur nos acompañan en esta edición, también con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, para hacer de esta fiesta una realidad y conseguir los objetivos de concienciación sobre la tenencia responsable y adopción de mascotas".Los interesados ya pueden inscribirse a través de la web www.malagadogparty.es y en el local de Tiendanimal situado en el Parque Comercial Málaga Nostrum.Tiendanimal, el gigante de productos para todo tipo de mascotas, patrocinará a través de su programa Tiendanimal Educa junto a Royal Canin y la colaboración de Diario Sur, el Hospital Quirónsalud Málaga como servicio médico, la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga, este evento organizado por MaratónDog.--EUROPA PRESS--