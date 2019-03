El director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Rafael Merino, ha subrayado este viernes que los cuatro recintos náuticos de Marbella serán "una prioridad absoluta" para el nuevo Gobierno andaluz del PP. Por su parte, el PSOE del municipio ha criticado la gestión de La Bajadilla y ha exigido "seriedad".Merino ha asegurado este compromiso pues se lo han encomendado tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como el consejero de la Presidencia, Elías Bendondo, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.El director de APPA, quien, junto a la delegada provincial de Fomento, Carmen Casero, ha sido recibido en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha recordado que el municipio es "un buque insignia de referencia mundial", al tiempo que ha asegurado que "venimos a gestionar y a resolver problemas y para ello contamos con la colaboración absoluta de la alcaldesa, con quien el diálogo va a ser fluido y eficaz".El nuevo responsable de la APPA, quien también ha visitado el puerto de La Bajadilla, donde ha mantenido un encuentro con los responsables de la Cofradía de Pescadores, ha lamentado los múltiples problemas que arrastra actualmente la marina por el "abandono y la desidia" de los anteriores responsables de la Junta.En este sentido ha aludido a las deficiencias en la lonja, la fábrica de hielo, el alumbrado o a la necesidad de acometer el dragado, trabajos que ha anunciado que están adjudicados y que comenzarán en breve."Son problemas algunos que llevan más de 20 años sin resolverse pero nuestros compromisos son reales. Dependiendo de la capacidad económica y de la complejidad podremos ir más despacio o más deprisa, pero vamos a actuar", ha afirmado.Sobre el proyecto de ampliación de La Bajadilla, ha recordado que se trata de un asunto de "complejidad judicial" y que actualmente se está "evaluando técnicamente" al segundo licitador. "Estamos cumpliendo una orden judicial", ha indicado, a lo que ha añadido que "por lo tanto, hay que esperar a que los técnicos hagan con absoluta independencia su trabajo".Por su parte, la alcaldesa ha agradecido al nuevo responsable de la APPA su visita a Marbella y ha señalado que desde el equipo de Gobierno "estamos dispuestos a tender todas las vías de colaboración necesarias para que tengamos un puerto, que es uno de los más importantes de Andalucía, en las mejores condiciones posibles"."La relación que habíamos tenido hasta el momento desgraciadamente no había sido la mejor y no hemos tenido la posibilidad de sacar adelante proyectos beneficiosos para a la ciudad y para Andalucía", ha lamentado.Por ello ha indicado que "a partir de este momento empezamos a trabajar de manera conjunta para que se vea el cambio con un gobierno que va a apostar por Marbella y por La Bajadilla". Por último, ha informado de que la arena del dragado de la bocana del recinto náutico se destinará a la playa de La Fontanilla y que se prevé que los trabajos estén listos para antes de Semana Santa.CRÍTICAS DEL PSOEPor otro lado, el concejal del Grupo Municipal Socialista Javier Porcuna ha exigido este viernes "seriedad" en relación a la gestión que se lleve a cabo sobre el puerto de La Bajadilla y su ampliación, y ha pedido a la alcaldesa que "no vuelva a vender humo" sobre esta obra.Porcuna ha recordado que antes de las elecciones de 2011 el Partido Popular promovió que se iban a generar 5.000 puestos de trabajo relacionados con la ampliación del puerto, trasladando una "idea equivocada a la ciudadanía".El edil ha lamentado la "falta de lealtad "que el PP y, en especial, la alcaldesa han mantenido en relación a la ampliación de La Bajadilla, exigiendo fondos públicos para la misma y que no fuese a concurso, cuando lo cierto es que fue ella misma quien se asoció con el jeque Al-Thani para llevar a cabo la obra".Ha defendido además que la Junta, bajo gobierno socialista, asumió el compromiso de acometer la ampliación lo antes posible, poniéndose a trabajar nada más recuperar la concesión, ya que era consciente del "motor importante que supondría esta obra para nuestra ciudad".--EUROPA PRESS--