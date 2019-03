'El despertar de las hormigas', una historia de empoderamiento femenino

Málaga.- Festival.- 'El despertar de las hormigas', una historia de em

La directora costarricense Antonella Sudasassi ha presentado este lunes en el Festival de Málaga. Cine en español su primer largometraje, 'El despertar de las hormigas', una película que forma parte de un proyecto mayor que se compone además de un cortometraje y un documental. La realizadora busca con este filme representar "una realidad arraigada" en su país natal, sobre todo en las zonas más rurales que se plasman en la cinta.Junto a Sudasassi han estado presentes la actriz principal, Daniella Valenciano, y el coproductor en España, José Esteban Alenda.Isabel es una costurera que reside en un área rural de Costa Rica, donde vive con sus dos hijas y su esposo mientras su día a día transcurre entre encargos de costura que le realizan y atender su hogar.En ese escenario, donde el peso de la familia es muy grande y la posibilidad de elección de las mujeres escasa, le presionan por tener un hijo varón mientras que ella solo fantasea con montar una tienda con sus propios diseños. Dentro de este enfrentamiento con sus familia por tener diferentes ideas, Isabel busca cómo liberarse de las costumbres machistas.Sudasassi ha comentado que la película surge desde la necesidad de "contar una historia femenina" desde la perspectiva de una familia "donde la maternidad es algo intrínseco a la feminidad", todo ello desde el punto de vista de "una mujer que no quiere tener más hijos" como es Isabel, una madre que busca empoderarse en un medio que no colabora para ello. "El amor materno que nos enseñan a las mujeres es machista y eso se traslada a todas la relaciones. Al final una está a disposición de los demás y se olvida de una misma", ha señalado.La sororidad es algo presente en todo el metraje, pero desde "la duda y la reflexión" de la protagonista. "Muchas de las exigencias a Isabel vienen impuestas desde las propias mujeres de su familia, por lo que era necesario parase a pensar hasta qué punto las exigencias de las mujeres nos vuelven machistas", ha dicho Sudasassi.La directora ha planteado una película donde "marcar la generacionalidad" es un objetivo prioritario para mostrar que la costumbre "hace repetir patrones con los que se ha de cortar", y esa es la intención de la protagonista del filme. "La película está cargada de símbolos como el pelo, que siempre se asocia a la feminidad y que se debe cuidar para estar bella. Pero, ¿qué ocurre cuando no se quiere continuar con eso? Ese es el mensaje de 'El despertar de las hormigas'", ha manifestado.La película ha sido rodada en un ámbito rural de Costa Rica en el que los residentes en el poblado que aparece en el largometraje no conocen el cine y apenas tienen relación con quien reside fuera de allí. Es por ello que al "querer representar esa realidad", Sudasassi ha utilizado en la grabación a "no actores" nativos, lo que conllevó un trabajo previo importante."Tenía claro que quería grabar en un pueblo perdido en el tiempo que no hubiera cambiado durante décadas, algo habitual en mi país. Tuvimos que trabajar durante tres o cuatro meses con la gente porque no estaban acostumbrados a la cámara", ha dicho.Esa realidad ha obligado rodar "escenas de empoderamiento" en lugares donde la realidad, en palabras de la directora, es "completamente machista", lo que dificultaba el trabajo."Hay una escena donde Isabel trata de disfrutar de sí misma en un bar, pero no pudimos tener el local para nosotros en exclusiva y tuvimos que rodar allí con gente local que se comía a la actriz con los ojos y que intentaban sobrepasarse. Es por eso que queremos que la película se veo en estos lugares para que traten de empatizar y aprendan de la realidad", ha confesado Sudasassi.Además de ser el primer largometraje de la directora, también es la primera oportunidad de Daniella Valenciano para trabajar en cine, por lo que tuvo que cambiar su método de trabajo respecto al teatro que realiza habitualmente. "Intenté conocer a la gente, llegar a un punto que pudiera parecer que somos amigos, encontrar puntos y recuerdos en común que crearan vínculos", ha comentado.Dentro de esa conexión, Valenciano ha destacado el "trabajo con las niñas", pues para la actriz, que es madre, era muy importante que "ellas no se sintieran invadidas" para que el resultado fuera lo mejor posible. "Cada madre trata de una forma a sus hijas y yo necesitaba que ellas me pudieran abrazar como lo hacen a su madre, que cuando las peinara todo fuera natural, por eso era necesario conseguir una conexión", ha asegurado.--EUROPA PRESS--