El cupón de la ONCE del sábado deja 200.000 euros en Cortes de la Frontera

[Sevilla] El Cupón De Los Morancos Deja 200.000 Euros En Cortes

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este pasado sábado, que tenía como protagonista a Los Morancos, ha dejado parte del premio en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera. Francisco José Rodríguez vendió diez cupones a las cinco cifras, premiados con 20.000 euros cada uno, repartiendo así 200.000 euros de forma ambulante por el municipio.El resto de premios se han repartido entre Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana en este sorteo del 23 de febrero que estuvo dedicado a los 40 años de vida artística del dúo de humoristas Los Morancos, que forman los hermanos Jorge y César Cadaval, según han informado desde la ONCE en un comunicado.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Para el próximo viernes, día 1 de marzo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos ofrece un bote de 29 millones de euros.Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.--EUROPA PRESS--