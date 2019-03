El cronista Alan Riding protagoniza una de las conferencias de esta semana en La Térmica

El cronista Alan Riding protagoniza una de las conferencias de esta se

Continúan los distintos encuentros y conferencias de los ciclos de La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, con el cronista Alan Riding; el profesor de la Universidad de Málaga Joaquín Castillo de Mesa; el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Antonio López Peláez; y el experto en agricultura ecológica Mariano Bueno.Todos los encuentros, que tendrán lugar los próximos días 5, 6 y 7 de marzo, son gratuitos hasta completar el aforo, según ha explicado la Diputación de Málaga en una nota de prensa.CICLO 'EL MUNDO EN LLAMAS'Dentro del ciclo 'El mundo en llamas', presentado y moderado por Alfredo Taján, el escritor Alan Riding hablará sobre su libro 'Y siguió la fiesta: el París cultural ocupado por los nazis'.Alan Riding (Río de Janeiro, 1943) es cronista y corresponsal del New York Times. Autor de diversos títulos, el que le ha dado fama mundial es 'Y siguió la fiesta: el París cultural ocupado por los nazis', donde narra la vinculación de los intelectuales y artistas franceses (sobre todo parisinos) con la maquinaria de propaganda alemana y desmonta el mito de la Resistencia Francesa, que, según Riding, no empezó a actuar sino muy tardíamente, a partir de fines del 43, cuando ya parecía que Alemania sería derrotada.CICLO 'AULA SAVIA'Presentado y moderado por Héctor Márquez, el ciclo 'Aula Savia' invita esta semana a Mariano Bueno, experto en agricultura ecológica, que en su conferencia 'Cultiva tus remedios' explicará las propiedades beneficiosas de plantas tan conocidas como la albahaca, la ajedrea, el aloe, la lavanda, la estevia, la menta o la salvia, y ofrecerá consejos y técnicas para el cultivo, la recolección y la elaboración de remedios.Mariano Bueno nació en Benicarló en 1958. En los años 80 se desplazó a Francia y Suiza para realizar estudios de agricultura biológica y geobiología. Más tarde volvió a España y puso en marcha la finca de La Senyeta en su ciudad natal con el propósito de demostrar que la agricultura ecológica, las energías renovables y las opciones de vida más saludables son viables.Ha formado parte de la Coordinadora de Agricultura Ecológica y del Movimiento Alternativo Rural. Creó el Centro Mediterráneo de Investigación Geobiológica y ha dirigido en varias ocasiones la Asociación de Estudios Geobiológicos.Como divulgador de la agricultura ecológica, la geobiología y las alternativas de vida saludable, ha escrito varios libros como las 'Agendas del huerto y el jardín ecológicos', 'Cómo hacer un buen compost' o 'El gran libro de la casa sana'.Además, imparte cursos teórico-prácticos por toda España y en varios países de Latinoamérica, colabora en programas de televisión y radio y participa como ponente en seminarios o congresos.CICLO 'RADAR'El ciclo 'Radar' se desdobla esta semana para visitar la Casa de la Cultura de Fuengirola el miércoles 6 de marzo y la Térmica el jueves 7 con la conferencia 'Big Data para mejorar la vida de la gente', con Antonio López y Joaquín Castillo de Mesa, presentados por Sebastián Escámez.El Big Data parece haberse convertido en el concepto del momento. Todas las personas, usuarios o no de la red de redes, dejan una huella digital de todo lo que hacen incluso en actividades que se realizan fuera del universo de Internet, siempre y cuando alguien se tome la molestia de registrarlo de forma informática.En esta conferencia, los invitados descubrirán las luces y las sombras del Big Data, una tecnología prometedora y en pleno desarrollo.--EUROPA PRESS--