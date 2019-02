El Congreso pide el reconocimiento del Pasaje Begoña como Lugar de Memoria Histórica y cuna de derechos Lgtbi

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL), presentada por el Grupo Socialista, en la que se solicita el reconocimiento del Pasaje Begoña de Torremolinos (Málaga) como Lugar de Memoria Histórica y de origen de los derechos y libertades de las personas Lgtbi.Además, la petición, que ha sido aprobada por unanimidad, insta a la creación de un Archivo Histórico Lgtbi y un centro de interpretación en este enclave histórico y acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del lugar.La PNL fue registrada por los diputados Miguel Ángel Heredia, Begoña Tundidor --que ha defendido la propuesta en el Congreso-- y José Andrés Torres Mora, junto a las portavoces de Igualdad Ángeles Álvarez y Carmen Cuello; el alcalde de Torremolinos, José Ortiz; el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Antonio Pradas; la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima; y representantes del tejido asociativo del municipio costasoleño.En el Pasaje Begoña se produjo una "gran redada" policial en la noche del 24 de junio de 1971, que acabó con numerosas detenciones y deportaciones, sanciones y precintado de locales, así como se procedió a la clausura de ellos y a algunos se les colocó multas desorbitadas. "Puso fin a toda una época de esplendor de Torremolinos como destino turístico, fueron más de 300 las personas detenidas", ha indicado la socialista, quien ha reseñado que el Pasaje Begoña "es el Stonewall de España".Esta iniciativa surge ante el deterioro de este enclave. "El Pasaje Begoña debería ser todo un símbolo y referente internacional por lo que representó un lugar de convivencia, respeto y libertad afectivo sexual, por ello queremos la recuperación de su memoria. Con este objetivo nació la Asociación Pasaje Begoña, impulsora de este gran proyecto que traemos al Congreso", se afirma.Los socialistas reclaman, además, crear un Archivo Histórico Lgtbi y un centro de interpretación, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de un convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la normativa en materia de Protección de Datos de carácter personal y que los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos.Desde el PSOE han pedido llevar a cabo acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la memoria democrática del Pasaje Begoña y de la redada del 24 de junio de 1971, "donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su orientación sexual e identidad sexual garantizando los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares".De igual forma, los socialistas han recordado que el Parlamento de Andalucía aprobó hace meses, por unanimidad, la inclusión del Pasaje Begoña como lugar de memoria de Andalucía, una proposición impulsada por el Grupo Socialista que defendió la parlamentaria andaluza del PSOE de Málaga María de las Nieves Ramírez.Torremolinos (Málaga) es en cuanto a número de visitantes uno de los principales destinos Lgtbi de España, junto a Madrid, Barcelona y Sitges, con turistas de más de 120 nacionalidades diferentes; "con la llegada del PSOE al gobierno del consistorio, de nuevo la libertad y la diversidad son bandera de este municipio".El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha agradecido al PSOE la iniciativa de traer hasta el Congreso al Pasaje Begoña por ser un punto que "significa mucho". Torremolinos, ha dicho, fue un punto turístico de ocio importante "cuando no era fácil serlo", en la época del franquismo, y es un "enclave cargado de simpatía"."El Pasaje Begoña fue un oasis de libertad en el desierto represivo del franquismo, y lo fue hasta una redada fatal por un mero ataque de puritanismo que terminó con todo como un vendaval", ha añadido el diputado de Ciudadanos. Así, ha coincidido con reconocer el ambiente festivo del pasaje y de Torremolinos, peor ha recordado que esta zona se tiene que rehabilitar para "resucitar su leyenda".Por su parte, la diputada del PP Carolina España ha propuesto una enmienda, que ha sido rechazada, pero aun así ha manifestado previamente que su voto sería igualmente a favor de la propuesta del PSOE. España ha afirmado que la redada del Pasaje Begoña fue "un ataque en toda regla" a Torremolinos, al turismo y a la libertad. Durante los años 60, este territorio tuvo su edad de oro cuando acudían estrellas internacionales consolidándose como un ambiente en el que "tuvo su espacio el movimiento Lgtbi", una "cuna" de este derecho en España.En nombre de Unidos Podemos, la diputada Eva García Sempere ha dicho que esta iniciativa es "oportuna" puesto que en la actualidad los datos ponen de manifiesto que siguen dándose agresiones contra homosexuales y demás violencia "que no se denuncia por miedo". Además, esta propuesta llega justo en un "momento oscuro" en Andalucía donde se gobierna con una alianza "retrógrada" cuyo "eslabón más casposo" --refiriéndose a Vox-- pide la eliminación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.--EUROPA PRESS--