El Congreso Internacional de Radioteatro reúne a expertos y especialistas del sector de la comunicación

El primer Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora de la Universidad de Málaga, que se celebra del 6 al 8 de marzo, reúne a más de treinta expertos y académicos del sector de la comunicación, que debatirán sobre el pasado, el presente y el futuro del radioteatro, con especial hincapié en la transformación y recuperación de espacios sonoros en plataformas de reciente creación y el podcasting.Entre los ponentes invitados, destacan las intervenciones de Eduardo Sotillos, exdirector de RNE; Isabel Ruiz Lara, presentadora del programa 'Tres en la carretera' en Radio 3; académicas como Emma Rodero, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Ángeles Afuera, especialista en radioteatro y exjefa de Documentación Corporativa de Prisa Radio y Ana Alonso, directora de 'El Gran Apagón' y 'Guerra 3'.De igual modo, se contará con expertas como Mona León Siminiani, directora de 'Negra y Criminal'; el escritor y periodista Santiago Rocangliolo, de quien se representará en vivo y ante el público su pieza de radioteatro 'HOLA, PUSSY AL HABLA' o Federico Volpini, guionista y ex director de Radio 3, además de director del congreso junto a las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Paloma López y Silvia Olmedo.Este congreso cuenta con tres sedes, como son el Contenedor Cultural, la Térmica y Link by UMA (Edificio The Green Ray, ampliación Campus de Teatinos), permitiendo distribuir y acercar sus contenidos a distintos puntos de la ciudad y combina una vertiente académica y otra muy práctica, ya que todas las tardes se ha programado un taller con profesionales de la radio y la ficción sonora, han detallado desde la Fundación SGAE a través de un comunicado.En este sentido, han señalado que además de abordar temas como la realización histórica y actual del radioteatro, en el congreso se tratarán los diversos formatos del radioteatro, el ejercicio profesional de los guionistas, actores y locutores así como los avances tecnológicos y las plataformas en las que se pueden escuchar las ficciones sonoras.El brazo cultural de la Sociedad General de Autores y Editores se implica en esta novedosa cita, "respondiendo a sus fines de promoción del repertorio, investigación, desarrollo, formación y asistencia a sus socios, de manera directa o a través de colaboraciones culturales como esta en torno al radioteatro organizada en Málaga", han señalado.Por último, han recordado que la entidad ya mantiene un acuerdo para organizar actividades formativas y culturales con el espacio de creación La Térmica de la Diputación de Málaga, así como ciclos como FlamencoEñe para programadores internacionales en el Museo Picasso de esta capital andaluza.--EUROPA PRESS--