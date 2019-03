El Centro del 27 regresa al malagueño barrio de Lagunillas con un concierto en el festival Lagunijazz

Málaga.- El Centro del 27 regresa al malagueño barrio de Lagunillas co

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga regresa un año más al barrio de Lagunillas de la capital para participar en el festival Lagunijazz, que se celebra este sábado, 23 de marzo. Desde las 14.00 hasta las 22.00 horas, la música llenará la Plaza de la Esperanza de este céntrico barrio malagueño con las 'jam session' de bandas como Wasabi Cru, Going Up Quintet, Siobhan 4T, Gringo Viejo o Looping Greis, entre otros.La Diputación participa en el programa con el concierto de la banda Gatoperro, acompañada por el pianista Jairo Martín, que actuará a partir de las 19.00 horas. Fundada en 2011 y capitaneada por David Llosa, ha publicado cinco discos: 'David Llosa es el Gatoperro' (2011), 'Noches alegres, mañanas tristes' (2013), 'Juglar' (en directo, 2014), Cowboys (2017) y Ríen los dioses (2018).Su estilo característico gravita entre el rock clásico y el universo de los 'songwriters', bebiendo de bandas como Crazy Horses, The Band, Jayhawks, Bob Dylan, Burning o Los Rodríguez. Sus textos cuidados y personales pasan con soltura de lo individual a lo universal, de lo trágico al humor negro, de lo coloquial a lo lírico.Con cerca de 200 conciertos en la guantera, en vivo presentan una puesta en escena intensa y visceral que ha merecido el reconocimiento de crítica y público.--EUROPA PRESS--