El Centro de Inclusión Social de Marbella atiende en 2018 a más de 220 personas sin hogar

Balance del Centro de Inclusión Social de Marbella

El Centro de Inclusión Social, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) en colaboración con Cruz Roja, ha atendido en 2018, entre febrero y diciembre, a 222 personas sin hogar, de las que 137 recibieron una respuesta inmediata de comida, ducha o lavandería, y las 85 restantes se beneficiaron además de otro tipo de acciones, como la gestión de la documentación, el acceso a recursos sociales o la orientación laboral.Así lo han explicado durante el balance anual de las instalaciones la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y el responsable del centro, Jacobo Wahnich, que han estado acompañados del presidente de la delegación de la oenegé en Marbella, Julián García.La edil ha recordado que estas dependencias abrieron sus puertas en febrero del año pasado, con una partida presupuestaria de 307.000 euros, "con el objetivo de dar un paso más para que las políticas sociales se orienten a la inclusión", al tiempo que ha indicado que "se han superado las expectativas que nos habíamos marcado".Cintado, que ha indicado que durante este primer año de funcionamiento "el programa ha estado vivo y se han incorporado muchas mejoras", ha avanzado que se sumarán en 2019 nuevas acciones, como la puesta en funcionamiento de una Unidad de Día para la asistencia directa en la calle, que se sumará a la atención nocturna que se realiza en la vía pública dos días a la semana.En este sentido, el responsable del centro ha explicado que este nuevo servicio estará integrado por un conductor y por un monitor que "saldrán todos los días para ver a las personas 'in situ', en la calle, asistirlas y darles los recursos que necesitan, así como informarles de que disponen de un centro donde pueden acudir para salir de la situación en la que se encuentran".Además, ha agregado que, si lo requieren, se les facilitará el desplazamiento al Centro de Inclusión Social. Otras novedades serán la apertura de una biblioteca, "porque la cultura es necesaria para favorecer la inclusión", o de clases de español para extranjeros.Wahnich ha detallado que se han duplicado las expectativas, ya que se está atendiendo una media de 40 personas diarias, frente a las 20 previstas, y ha remarcado que "muchas de las cosas que hacemos están teniendo un impacto, tanto por cómo la sociedad se está sensibilizando como porque personas que tenían una situación cronificada ya ni siquiera están en la calle".En este sentido, ha explicado que 26 usuarios encontraron trabajo a lo largo del último año, al tiempo que se favoreció la inclusión social de un total de 21 personas."Seguimos trabajando para que no se produzcan mecanismos de ida y vuelta al centro", ha afirmado en relación con personas que, por ejemplo, lograron un empleo y que al perderlo volvieron a la anterior situación.De igual modo, ha precisado que 80 usuarios fueron extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, y ha alertado del incremento de las personas jóvenes sin hogar, en la mayoría de los casos afectados por familias desestructuradas, adicciones o problemas mentales.Asimismo, el responsable del Centro de Inclusión Social ha desgranado algunas de las actividades que se realizan en las instalaciones, ya sea de ocio y tiempo libre, como las deportivas y artísticas, las excursiones o el cinefórum, así como los talleres de habilidades sociales, control emocional, conocimiento personal, control de la ira o hábitos alimenticios, entre otros.También ha indicado que se han realizado campañas informativas entre los usuarios sobre la gripe, el VIH o el alcohol y de sensibilización en institutos de Secundaria, centros de mayores, empresas y medios de comunicación.Asimismo, ha puesto el acento en la coordinación con entidades públicas, como la Delegación de Derechos Sociales, el Centro de Tratamiento de Adicciones, la Unidad de Salud Mental de Las Albarizas, las embajadas y consulados o la Policía Local y Nacional; al igual que con entidades privadas como Cáritas, Fundatul o Concordia Antisida.Por último, ha agradecido las donaciones y colaboración de empresas y del Ampa del Colegio Vargas Llosa o la Biblioteca de Marbella, entre otros.Por otro lado, Cintado ha recordado que, de manera paralela a los servicios que presta el Centro de Inclusión Social, dentro del programa integral de atención, el año pasado desde la delegación de Derechos Sociales se sufragaron 562 noches de alojamiento para personas sin hogar, "algunas con estancias de días y otras para meses", y se gestionaron plazas de residencias de mayores para otras siete personas que se encontraban en esta situación.Asimismo, se costeó la manutención con 399 menús diarios con almuerzo, merienda y cena. "Con la nueva Unidad de Día buscamos que se cree ese clima de confianza y de empatía para que vean lo importante que es entrar en el programa y se llegue a la inclusión laboral y social, ya que muchas personas renuncian al alojamiento porque no quieren entrar en ese itinerario", ha concluido.