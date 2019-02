El Ayuntamiento de Málaga invierte 1,6 millones de euros en 30 nuevos vehículos para la Policía Local

El portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Carlos Conde.

La junta de gobierno local de Málaga, a propuesta del Área de Seguridad, ha aprobado este viernes los pliegos de condiciones para la contratación del arrendamiento de una treintena de nuevos vehículos híbridos para la Policía Local mediante el sistema de 'renting', que vendrán a reforzar el parque móvil que usan a diario los agentes municipales para prestar sus servicios en la ciudad, para lo que se cuenta con una inversión de más de 1,6 millones de euros.El contrato, cuya adjudicación se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto que asciende a 1.666.848 euros y estará dividido en cinco lotes, según ha explicado este viernes en una rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno municipal, Carlos Conde.La duración de dicho arrendamiento se prolongará hasta el ejercicio 2023 con partidas económicas comprometidas en cada una de las anualidades. De hecho, la Junta de Gobierno ha aprobado también la primera de las inversiones correspondientes al presente ejercicio 2019 por un importe de 69.452 euros.En cada uno de los cinco lotes se contempla la adquisición de los siguientes vehículos: en el lote uno se han incluido once vehículos tipo turismo con los equipamientos necesarios para el transporte de detenidos, en el dos, otros nueve para patrullar por las calles de la ciudad; mientras que en el tres se adquirirán otros tres vehículos de patrulla en este caso sin rotulación externa que irán destinados al servicio de agentes secretos.En el lote cuatro serán cinco vehículos todo-terreno con equipo de reductora cada uno y, por último, con el lote cinco el Ayuntamiento sumará a la flota de la Policía Local dos vehículos para el transporte de elementos de señalización que deben, en este caso, tener unas dimensiones adecuadas.DESPENALIZACIÓN DE PARADAS EN DOBLE FILALa junta de gobierno local ha aprobado también la modificación parcial de la Ordenanza de Movilidad al objeto de incorporar la declaración responsable al procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la Zona Restringida al Tráfico Rodado Centro Histórico y cumplir el acuerdo adoptado en el Pleno celebrado el pasado 28 de junio de 2018 (punto número 24) para eliminar la doble fila en las prohibiciones de parada.Con estos cambios se pretende atender mejor al interés público. Con el primero, economizando tiempo y dinero tanto al ciudadano como a la Administración simplificando y acortando considerablemente el procedimiento administrativo. Con el segundo, favoreciendo la movilidad urbana.Los cambios se concretan en la modificación de los artículos 16, 17, 18 y 57,6 de la Ordenanza y en la creación de uno nuevo para regular el procedimiento de comprobación posterior (18 bis).Además, se actualiza el cuadro de infracciones y sanciones: será infracción de carácter grave "acceder a zonas de acceso restringido sin declaración responsable, sin autorización/autorización especial previa o mediante declaración responsable inexacta, falsa o que omita información esencial" y se elimina como infracción sancionable parar en doble fila.El régimen general será el de declaración responsable. En los siguientes supuestos el régimen común continuará siendo el de autorización previa para garantizar el interés público en la ordenación de la movilidad: montajes, escenarios, carpas, exposiciones y similares; mudanzas; obras y trabajos diversos (mantenimiento, pintura, etcétera); y vehículos asociados a museos y teatros (referidos a la necesidad de realizar trabajos, tareas o actividades en la zona).URBANISMOLa junta de gobierno local ha dado visto bueno a admitir a trámite el proyecto de actuación en la finca Huerta del Conde, promovido por Merilinaya S.L., cuyo objeto es la puesta en valor de los jardines existentes en el ámbito para desarrollar en ellos la actividad de celebración de eventos, sin que se realice edificación alguna.Se emplaza dentro de suelo no urbanizable de especial protección y, según se recoge en la documentación presentada, consiste únicamente en el acondicionamiento de la finca, justificándose para ello el cumplimiento de todos los requisitos y condicionantes que se establecen en la LOUA, el Plan General y en la normativa sectorial de aplicación.La implantación de esta actividad se corresponde con uno de los usos permitidos para esta categoría de suelo. Según dicha documentación, considerando el entorno singular y de gran valor paisajístico y medioambiental, los eventos o actos que se pretenden celebrar se caracterizarán y requerirán de las mismas condiciones de calidad, cuya preservación constituye uno de los objetivos de la actividad, para lo cual se limitará el número de celebraciones, presentaciones, etcétera.El compromiso de sostenibilidad de la actividad se extiende a la preservación y el fortalecimiento del entorno ajardinado, forestal y natural en el cual se implanta. Así, se extiende a la reforestación del entorno, no obstante esto quedará supeditado al trámite medioambiental posterior para la consecución de la licencia de actividad.Por otro lado, se ha acordado iniciar el procedimiento de la declaración de la resolución del contrato de arrendamiento del local comercial de titularidad municipal sito en la avenida Gregorio Diego, a favor de la 'Casita de Pepa', ante el incumplimiento del mismo.ACTIVIDADES MUSICALES EN LA VÍA PÚBLICAAdemás, la junta de gobierno local ha aprobado una nueva actualización de la delimitación de las zonas autorizadas para la realización de actividades musicales en la vía pública.Esta actualización obedece a las peticiones vecinales realizadas durante el año 2018 y se lleva a cabo teniendo en cuenta la prevalencia del interés general sobre el particular.De este modo, se anulan los puntos de calle Santa María (Hospital Santo Tomás), Plaza de la Marina con Boquete del Muelle, debajo de la Pérgola, calle Nueva,11 y Plaza Félix Sáenz, 9. Y se añaden dos nuevos a los ya existentes: Paseo de España a la altura del Aula del Mar y Paseo del Parque, acera sur, a la altura del Museo de Málaga (en horario de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas)OTROS ASUNTOSPor otra parte, se ha aprobado la aceptación de la cesión temporal del espacio expositivo de la Agrupación de Cofradías hasta el 7 de abril que alberga la muestra 'Liébana: imaginería, talla, pintura, diseño y dorado'.El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura, ha organizado en el Museo de la Semana Santa 'Jesús Castellanos' en colaboración con la Agrupación de Cofradías una exposición antológica dedicada a Rafael Ruiz Liébana.Además, se ha aprobado este viernes, a propuesta del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, la adaptación a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, del Convenio de Colaboración con AENA SA suscrito en 2015 para el uso de forma gratuita por parte de este Ayuntamiento de paneles publicitarios.AENA SA dispone los mismos en la zona de llegadas del Aeropuerto. También se ha aprobado la posterior adenda para la cesión de uno de los paneles al Área de Economía Productiva por considerar que resulta beneficioso para los intereses de ambas áreas y para la promoción de la ciudad.Por otro lado, se han aprobado las bases de la convocatoria pública de los premios para las Muestras Culturales para Jóvenes MálagaCrea 2019. El Área de Juventud destina a este programa, que incluye las muestras de Moda, Artes Visuales, Cortometraje, Artes Escénicas, Jóvenes Intérpretes, Literatura, Comic 'Tebeo en Málaga', Cultura Gastronómica y 'MálagaCrea Rock', un total de 39.000 euros.--EUROPA PRESS--