El artista Jorge Rando imparte una clase magistral a pacientes con problemas de salud mental grave del Regional

Málaga.- El artista Jorge Rando imparte una clase magistral a paciente

El artista malagueño Jorge Rando ha impartido una clase magistral a pacientes con problemas de salud mental grave de la Unidad de Rehabilitación del Hospital Regional de Málaga, dentro del programa de arteterapia que se celebra desde el pasado octubre en su museo y con el que se pretenden mejorar tanto la identidad como la autoestima de los usuarios a través del arte.Denominado 'Recupe-RANDO', este proyecto se enmarca dentro de una escuela taller en el Atelier del Museum Rando, donde usuarios no ingresados de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del centro sanitario están aprendiendo a manejar técnicas plásticas, tanto a nivel teórico como práctico, con la ayuda de artistas y educadores.El proyecto empezó el pasado octubre con una decena de participantes. Al inicio del mismo, discutieron la identidad, las emociones, los gestos, la corporalidad, los espacios íntimos y públicos, así como las diferentes técnicas plásticas sobre seco y mixtas del expresionismo.Este primer programa concluyó con la exposición de trabajos de los usuarios en el Museum Rando en Navidad. En el segundo módulo, han trabajado a fondo la técnica expresionista --en concreto la acuarela y el acrílico--.Dentro de este apartado del programa, el artista malagueño se ha reunido con ellos para conocer al grupo y, como colofón final, ofrecer una 'masterclass' en la que ha pintado una marina que debían recrear de forma individual y en la que ha corregido y enseñado técnicas para el desarrollo artístico desde el punto de vista de la autonomía.'Recupe-RANDO' está dirigido a personas con trastorno mental grave y está impartido por un agente de ayuda mutua para su estabilización psicopatológica, personal educador del Museo y FAISEM, así como personal de enfermería de la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental.Esta actividad se encuadra en la arteterapia, que ofrece la posibilidad de proyectar, durante el proceso creativo y la obra realizada, aquellas sensaciones, pensamientos, emociones y recuerdos más complejos de usar con el lenguaje verbal, y que ayuda a abrir un canal de comunicación para que la persona pueda expresar con libertad sus procesos internos con la intención de integrarlos en su vida.MEJORA DE LAS RELACIONES Y DE LA AUTOESTIMAEl ideólogo del proyecto, el enfermero de la UGC de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga, Paco Durán, ha indicado que el grupo se ha enfocado "como un elemento que facilita las relaciones interpersonales, dando apoyo a las necesidades básicas y lucha contra el aislamiento y el estigma"."En él cada cual aporta su impronta, sus ocurrencias, sin ningún miedo y favoreciendo el bienestar, la identidad de grupo, la autoestima, sus expectativas, el automanejo y la resiliencia. En definitiva, mejorando su calidad de vida", ha agregado.Para Durán, el proceso ha aportado diversos aspectos en función de cada uno de los participantes, si bien considera que los más desarrollados son la creatividad, con una mayor fluidez, agilidad y riqueza de ideas, una mejora de la comunicación verbal, mayor capacidad de memoria y la expresividad, en ocasiones mermada por la enfermedad y la medicación."También es llamativo cómo han mejorado la autoestima y la confianza en sí mismos, la concentración y la atención, aunque sobre todo han ganado en habilidades sociales, saliendo del aislamiento social propio de la enfermedad mental, y en la reconstrucción de la imagen corporal: ha sido uno de los mejores hallazgos, verse en la pantalla ha facilitado una capacidad autocrítica para mejorar su imagen, tanto en la forma de vestir, como en lo corporal", ha subrayado el enfermero.Durán ha incidido en que este proyecto no sólo está beneficiando a los usuarios de Rehabilitación de Salud Mental del hospital, sino que está posibilitando una aproximación de la intervención de la enfermería a los principios en los que se basa el Modelo de Recuperación, "como la relación entre profesional y paciente alejada del formato profesional experto-paciente pasivo, el redescubrimiento del sentido de identidad, la participación de familiares y allegados o la inclusión social a través del uso de espacios no sanitarios"."LA PINTURA NOS LIBERA"Para el pintor Jorge Rando, reconocido artista internacional que ha expuesto en China y Alemania, además de en Málaga, esta experiencia ha sido muy enriquecedora. "Con estos programas queremos trasladar la pintura a la acción social. La pintura nos libera y nos permite, no sólo conocer al otro sino conocernos a nosotros mismos", ha sostenido.La pintura, ha añadido el artista, "es al final una catarsis y cuando pinto junto a otras personas lo que hacemos es compartir un momento tan íntimo y único como es plasmar nuestro interior en un lienzo".--EUROPA PRESS--