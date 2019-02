El alcalde de Málaga considera que es el momento de mejorar las autonomías en lugar de cambiar el modelo

El alcalde de Málaga considera que es el momento de mejorar las autono

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado este jueves sobre las autonomías que "no es momento para decir 'cambiemos el modelo', sino 'mejoremos el modelo', hagamos las cosas mejor", y ha animado a un trabajo conjunto de todas las administraciones y también de los ciudadanos."He hablado hoy y lo he dicho otras veces de que había que haber realizado una descentralización, es una pena que no se hiciera", ha indicado el regidor a los medios de comunicación tras participar en el acto institucional con motivo del Día de Andalucía en el que también ha recordado la figura de Blas Infante.En este sentido ha precisado que "ahora es más difícil porque tienes, digamos, consolidados miles de funcionarios innecesarios en los servicios centrales" en materias deportivas, de vivienda, políticas activas de empleo o Seguridad Social, aspectos de los que ha opinado que "los ayuntamientos lo hacemos mejor"."Esos fueron unos años perdidos. Tendría que haber habido un pacto a nivel nacional y tendríamos un Estado Autonómico descentralizado perfecto", ha resaltado, por lo que ha indicado que al no haber sucedido esto los ayuntamientos son ahora "más débiles, que es fruto de una política equivocada que ha habido en Andalucía y en España".Al respecto ha recordado que en el año 2002 el presupuesto de los municipios españoles dividido por el número de habitantes "daba 1.000 euros, excepto en País Vasco y Navarra que era 1.600, muy lejos de los tres o cuatro mil que tenían los estados centrales de Europa y once/diez mil euros del norte de Europa."El fondo social europeo --en mi criterio-- históricamente en Andalucía se ha utilizado muy mal. Andalucía no supo hacer la reforma educativa que había que haber hecho, que debería haber hecho en los primeros años de la autonomía, en los 80. Porque el capital humano es lo más importante en una autonomía, si cuidamos ese capital humano estamos sentando las bases de un futuro espléndido", ha resaltado.Por estos motivos ha indicado que actualmente "hay que profundizar en cómo se plantea la Comunidad para hacer las cosas mejor que sin autonomía". "La autonomía debía haber servido --no ha servido mucho hasta ahora, para avanzar en los puestos que tenemos nosotros en renta per cápita, en indicadores en materia educativa, de emprendimiento, de innovación en relación al resto de España", ha añadido.Así, ha especificado que no son sólo políticos autonómicos, sino políticos de cada administración, también hay un papel que corresponde a la Administración central".Al respecto ha resaltado que es necesario aprovechar la "potencialidad" de las autonomías para "tener una política solidaria en materia presupuestaria", también contando con "las líneas de solidaridad de fondos europeos para que Europa favorezca a las regiones que están más atrasadas y puedan dar los pasos adelante".Por último ha incidido en que "no se aprovechó la descentralización autonómica para hacer ese plan", si bien ha asegurado que "hay que intentarlo, pero sobre todo hagamos bien nuestra tarea y creemos mecanismos de lealtad constitucional para sumar esfuerzos entre la central y la autonómica, la autonómica y la local". Sin embargo, durante el discurso del acto también ha animado a los ciudadanos a preguntarse qué pueden hacer por Andalucía.Así, ha subrayado el "sumar esfuerzos" para que todas las administraciones "entiendan que esos esfuerzos también forman parte de ese necesario paso adelante que tenemos que dar todos porque el desarrollo de la autonomía en Andalucía en 40 años es muy bajo en relación al promedio español y europeo".--EUROPA PRESS--