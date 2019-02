Málaga.- El aeropuerto de Málaga estrena su primer Café Pans

La división de Travel de Eat Out Group, perteneciente al Grupo Ibersol, ha abierto el primer establecimiento Cafe Pans en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Se trata de la primera apertura de la concesión ganada en julio de 2018 en dicho aeródromo.En estas instalaciones el grupo consiguió dos expedientes del concurso convocado por Aena para la explotación de seis puntos de venta, con vigencia de ocho años hasta 2026. El nuevo establecimiento tiene una superficie de 214 metros cuadrados y capacidad para acoger a 87 comensales, y está situado en la zona Tierra de la terminal 2 del aeropuerto.Los establecimientos Cafe Pans son el nuevo concepto de negocio puesto en marcha por Pans & Company. En él los viajeros encontrarán selección de cafés, una amplia gama de bollería recién horneada y bocados salados.Con esta nueva incorporación, Eat Out Group suma un total de 16 Cafe Pans en el canal de Travel en España, situados en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Menorca, Bilbao, Lanzarote, Gran Canaria y ahora también en Málaga, y varias estaciones de AVE.A lo largo del primer trimestre de 2019, Eat Out Group llevará a cabo el resto de aperturas previstas en el aeropuerto de Málaga, donde gestionará marcas importantes de la talla de Pans&Company, Café di Fiore, Dehesa Santamaría o EAT.--EUROPA PRESS--