Málaga.-El actual delegado de Salud critica en un vídeo el "engaño" de

El delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha criticado en un vídeo de poco más de tres minutos, subido a su canal de YouTube, el "engaño" del anterior Gobierno andaluz del PSOE "durante 16 años" con el tercer hospital de Málaga capital.Bautista ha reducido el trabajo de los socialistas a un dibujo de la fachada de un hospital, hecho por él mismo en un folio en blanco y utilizando varios rotuladores. Desde su propia casa, el delegado relata, mientras dibuja puertas y ventanas: "Las chicas de las habitaciones y las grandes de los despachos"."Esto es un hospital, un pedazo de hospital. Este es el tercer hospital que han dejado los socialistas en Málaga", sostiene Bautista mostrando a cámara su dibujo y criticando que los anteriores dirigentes de la Junta han estado "16 años prometiéndoselo a los malagueños y a los andaluces y han dejado esto, ni siquiera los planos de por dentro ni la distribución"."Dicen que tendrá 800 camas y no sé cuántos quirófanos. No hay nada", asegura, al tiempo que rompe en pedazos su propio dibujo. A continuación, el delegado de Salud en Málaga lamenta que al nuevo Gobierno "se le exija un hospital corriendo, en un mes".Mostrando varias carpetas amontonadas con el logotipo de la Junta de Andalucía, el doctor Bautista manifiesta a la cámara que en dos semanas como delegado se ha "hecho esto". "Sí, son papeles pero no puedo decir lo que hemos hecho, porque es competencia de mi presidente --Juanma Moreno-- o de mi consejero --Jesús Aguirre-- y los socialistas esto --mostrando el dibujo-- en 16 años"."Tened paciencia", afirma y añade que lo dicho por los socialistas hasta ahora "era otra forma de engañar". "Los que estamos aquí ahora preferimos callarnos y seguir trabajando y no engañaros; ya llegará alguien importante que diga qué significa esto --señalando las carpetas-- y vamos a hacer muchas cosas", concluye Carlos Bautista.--EUROPA PRESS--