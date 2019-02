El 36 Festival de Teatro registra el mejor dato de su historia al contar con 34.000 espectadores

Málaga (España) 07/02/2019 Puesta en escena de la obra “Adiós Arturo”

El 36 Festival de Teatro de Málaga ha sido de cifras récord. Así, la cita ha sumado 34.014 espectadores en las 91 funciones de 43 obras programadas en los teatros municipales malagueños, un dato que es un 53,4 por ciento mayor que el de la edición anterior, que recibió a 22.167 asistentes, y un 31,2 por ciento superior al del 31 Festival, el que ostentaba la anterior marca con 25.930 personas.La actriz Concha Velasco cerró este pasado miércoles al recibir el premio Málaga de Teatro el 36 Festival de Teatro. En un emotivo acto tras la tercera función de 'El funeral', la malagueña ganadora de un Goya Adelfa Calvo entregó a la actriz vallisoletana el galardón, instituido este año.El público ha apoyado con su presencia tanto los grandes montajes en gira que se han exhibido en Málaga entre el 6 de enero y ayer 13 de febrero como los siete estrenos absolutos de esta convocatoria. Uno de ellos, 'Espejismo' de El Espejo Negro, regresará en junio a las tablas del Teatro Echegaray.En concreto, este viernes salen a la venta las entradas para las funciones del viernes 28 y sábado 29 de junio, en una nueva oportunidad para quienes se quedaron sin boletos para ver el carrusel de imaginación del Espejismo de Ángel Calvente durante el Festival, han explicado desde el Teatro Cervantes a través de un comunicado.Por otro lado, han precisado que varias de las obras agotaron todas las entradas. Entre ellas la comedia-thriller '¿Quién es el señor Schmitt?' y 'Juntos' de Kiti Mánver y Gorka Oxoa, además de las cinco sesiones del 'Carmina Burana' revisado por La Fura dels Baus, 'Rojo' y para tres de los seis entierros de La Cubana en 'Adiós Arturo'.Asimismo, el Cervantes presentó un lleno técnico --es decir, más del 90 por ciento de asistencia, con solo algunos de los bancos de Paraíso sin ocupar-- en el resto de pases de 'Adiós Arturo', para las tres funciones de 'El funeral', en el duelo filosófico entre Josep Maria Flotats y Pere Ponce de 'Voltaire / Rousseau' y en la segunda velada de Rafael Álvarez 'El Brujo' con su monólogo 'La luz oscura'.Los datos relativos constatan el buen comportamiento en taquilla de la mayoría de las 43 propuestas del 36 Festival de Teatro. La tasa media de ocupación llegó hasta el 79,3 por ciento.Asimismo, ligeramente por debajo de esta cifra se colocó el canto de amor póstumo de 'Señora de rojo sobre fondo gris' con el que José Sacristán emocionó a más de 1.500 personas entre sus dos pases. También rozó las tres cuartas partes del aforo del Teatro Cervantes 'La vuelta de Nora', en la que Andrés Lima dirigía a Aitana Sánchez-Gijón y Roberto Enríquez entre otros.La siguiente pieza en cuanto a recepción del público fueron el 'Moby Dick' de José María Pou que abrió el Festival con el 55 por ciento de las plazas vendidas, un notable dato considerando que la primera función fue el 6 de enero, una fecha poco habitual en la programación del Teatro Cervantes.También 'El rey Lear' de Atalaya y la pirueta escénica de Lehman Trilogy rebasaron la mitad del aforo, y el segundo monólogo de José Luis Gómez y el Teatro de La Abadía, 'Unamuno: venceréis pero no convenceréis', bordeó esa cifra.TEATROSDe los 34.014 espectadores, 28.433 vieron alguna de las obras programadas en el Teatro Cervantes, 4.801 acudieron al Teatro Echegaray, 634 llenaron las 15 funciones de 'Hambre en el Museo del Vino' y 96 y 50 respectivamente agotaron las entradas de 'Chaquetera' en los Camerinos del Cervantes y de 'Macho: crónicas de identidad perdida' en el salón Rossini.Esta última pieza, una arriesgada y pertinente reflexión de Stroke114 sobre la masculinidad en pleno siglo XXI, coincidió en espíritu y uso de las nuevas tecnologías con el 'Viril' de Ramón Gázquez y Cristian Alcaraz, otro de los estrenos que acogió el Teatro Echegaray.El segundo espacio del Festival de Teatro también vio el alumbramiento de 'Verne: futuro y ficción', un musical sobre la historia del insigne escritor firmado por Nuevo Teatro Musical; el estreno de 'La perra', nueva incursión de Tenemos Gato en las relaciones humanas a través de teatro hiperrealista; lo nuevo del trío Caramala, reunido para sumar a su humor el compromiso y los tintes sociales de 'La plaga', y el estreno de 'Qué pasó con Michael Jackson', una magnífica propuesta de la compañía valenciana La Teta Calva, que ya había asombrado en la 35 edición con su 'Síndrhomo'.TAQUILLAEl comportamiento en taquilla de los estrenos del Echegaray fue más que notable, con llenos en 'Espejismo' y 'La plaga' y patio de butacas lleno en 'La perra' y 'Verne'.También consiguieron "excelentes" acogidas de público infantiles como 'Pedro y el lobo' y 'Xocolat', la comedia de Noemí Ruiz y Jon Plazaola 'Mandíbula afilada', el homenaje a Miguel Romero Esteo organizado junto a la asociación que lleva su nombre, las producciones malagueñas 'A secreto agravio, secreta venganza', 'No es país para muy viejas' y 'La araña del cerebro' o los monólogos sobre Bergman de 'Anverso/Reverso'.Montajes como el 'Tebas Land' dirigido por Natalia Menéndez; 'La strada felliniana' que encabeza Verónica Echegui y dirige Mario Gas; 'Azaña', una pasión española, monólogo de 'Gómez y La Abadía', o el 'Nerón' de Dani Muriel y Chiqui Fernández quedaron por debajo de la mitad del aforo del Teatro Cervantes.Por otro lado, el 36 Festival de Teatro ha puesto un equilibrio entre grandes producciones, nuevas tendencias y exhibición de talento local. La crítica especializada ha aplaudido la gran mayoría de las obras exhibidas en esta edición. Además, junto a ellos se ha expuesto parte de lo mejor de la cosecha malagueña: hasta 17 de las 43 propuestas, seis de los siete estrenos incluidos, tienen el sello de compañías o intérpretes de la tierra.El Teatro Cervantes, el Echegaray y el Museo del Vino han sido las sedes de esta 36 convocatoria. Junto a toda esta actividad diseñada por el Teatro Cervantes, la programación ha tenido el complemento de un extenso Off en el que han participado las salas Urte Teatro, Microteatro Málaga, la Sala Joaquín Eléjar, La Cochera Cabaret y La Caja Blanca. El Festival de Teatro de Málaga ha contado en esta 36 edición con la colaboración de la Obra Social "la Caixa".--EUROPA PRESS--