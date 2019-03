Educación estudia extender el plan de refuerzo en Primaria de julio a todo el curso para frenar el abandono escolar

Educación estudia extender el plan de refuerzo en Primaria a todo el c

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha afirmado este sábado que no descartan que el nuevo 'Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo' dirigido al alumnado de Educación Primaria en centros públicos "no se quede solamente en el mes de julio, sino que se desarrolle durante todo el curso" para frenar el abandono escolar."Queremos rescatarlos", ha señalado el también parlamentario de Ciudadanos a los medios de comunicación sobre los alumnos "que vayan un poco renqueantes, que están ahí en esa frontera de que si abandonan o no abandonan", momentos antes de participar en Antequera (Málaga) en una charla con Jóvenes de Ciudadanos de Andalucía para informar sobre el nuevo Gobierno de la región.Imbroda ha detallado que la intención de la Consejería es llevar este plan "a la zonas más desfavorecidas, que son las que más padecen ese abandono escolar", concretamente a "todas aquellas zonas rurales que tienen más dificultades a la hora de poder tener las mismas oportunidades", ha añadido.PROCESO DE ESSCOLARIZACIÓNPor otro lado, ha afirmado que el proceso de escolarización iniciado este viernes se está "desarrollando con normalidad" y ha recordado que hay 2.000 plazas menos "por descenso de la natalidad"."Una de las cuestiones al llegar a la Consejería era sobre todo trasladar un mensaje de tranquilidad y de humanidad", ha afirmado, por lo que ha resaltado que él es "un convencido de lo público" frente a la "opinión de que muchos piensan de que la llegada nuestra al gobierno pone en riesgo ese sistema público".En este sentido ha matizado que también es un convencido de la "libertad, pues ese sistema público está ofertando el 82 por ciento de las plazas de escolarización, en contra de lo que se ha podido trasladar". "Estamos dando respuesta con normalidad a todas las demandas a todas las necesidades que la comunidad educativa nos está pidiendo", ha asegurado.Asimismo, ha detallado que, como en Antequera, están encontrando centros educativos "con dificultades" en toda Andalucía, por lo que ha indicado que necesita "entender el por qué ha sucedido eso, si por falta de planificación, si por falta de recursos o de prioridades"."Estamos ahora mismo en ese diagnóstico que próximamente lo tendré", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "los recursos públicos hay que utilizarlos con mucha cabeza, porque cuesta mucho esfuerzo para todos los ciudadanos pagar sus impuestos, pagar sus tasas".Al respecto ha resaltado que van a "analizar al detalle toda reforma, toda obra que se haga, para saber si es viable y si es realmente necesario, para ver qué uso tiene y qué respuesta tiene la sociedad ante esa inversión que se haga", como en el caso del estadio de atletismo de Antequera.Asimismo, ha resaltado que el nuevo Gobierno andaluz ya ha puesto en marcha en el primer mes de mandato 62 medidas y actualmente se encuentra en una fase de "diagnóstico" con todos los datos que le trasladan los diferentes equipos.Por estos motivos ha destacado "esa ley digamos antifraude, esa ley de regeneración, ahora la ley de aforamiento; en fin, todo eso es un mensaje claro a la sociedad de que tenemos que tener ese pasado un tanto oscuro y dejarlo atrás" y que "se ha puesto en marcha un equipo para trabajar en ello".También ha subrayado que van a "seguir avanzando en agricultura, pesca, ganadería; ya se ha puesto en marcha un plan estratégico para dar respuesta a las necesidades que hay en estos momentos en el sector por ejemplo industrial, que es básico para tener empleo, o si nos vamos a educación, por ejemplo, pues un plan de refuerzo que se va a desarrollar en el mes de julio"."Yo creo que en el trabajo que está haciendo el Gobierno prima lo que se basa nuestra línea estratégica, que es la regeneración en las instituciones, empleo, educación, sanidad. En eso estamos y yo creo que bastantes satisfechos de todo lo que se ha puesto en marcha, independientemente de que también entender cómo están las cosas", ha puntualizado.--EUROPA PRESS--