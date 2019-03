La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos, Aida Blanes, ha achacado a un "malentendido" la polémica suscitada sobre la retirada de su vehículo del depósito municipal asegurando que el coche estaba aparcado en una zona habilitada del recinto ferial, donde "estaba trabajando"."Creo que hay que dar la cara porque no es más que un malentendido", ha expuesto, detallando que en la noche del pasado sábado 16 de marzo aparcó el vehículo "en un reservado autorizado que se utiliza habitualmente los días que hay eventos oficiales". Según Blanes, volvía "de trabajar, en un evento", concretamente la Gala Drag de la plaza de la Nogalera.Ha indicado en un comunicado que el vehículo lo registró en tráfico dos semanas antes del incidente y el sábado, al ir a recogerlo de la zona habilitada, no estaba. "Entonces hago lo que creo correcto, que es llamar a la Policía Local para aclarar por qué no está mi vehículo aparcado donde lo había dejado. Les pregunto qué es lo que tengo que hacer y se ofrecen a acompañarme al depósito a retirar el vehículo", ha indicado.Al día siguiente, ha continuado, al considerar que se había producido un "malentendido que ha llevado a la retirada de mi vehículo que, insisto, estaba aparcado en una zona habilitada para ello, llamo el jefe de la Policía Local para informarle de los hechos y tal y como me indica, procedo a pagar la tasa de grúa y la multa para que se continúe con el trámite administrativo pertinente".Blanes ha lamentado las acusaciones vertidas por el PP de Torremolinos. El concejal 'popular' informó el pasado jueves de la denuncia interpuesta por este caso, al considerar que la edil socialista "retiró un vehículo del depósito municipal sin abonar la tasa de arrastre"."Como concejales de Torremolinos estamos obligados a denunciar inmediatamente ante el Ministerio Fiscal, para cumplir con nuestra responsabilidad política y ciudadana", dijo, añadiendo que denuncian "dos delitos de impedimento de derechos cívicos y de encubrimiento personal, cometidos presuntamente por el alcalde de Torremolinos, José Ortiz", así como por el presidente del Consejo de Administración de Samset, el concejal socialista César Carrasco; y dos presuntos delitos de prevaricación contra la concejala socialista Aída Blanes.--EUROPA PRESS--