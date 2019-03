Dieciocho artistas contemporáneas recorren la historia más reciente del arte hecho por mujeres en Andalucía

Málaga.- Dieciocho artistas contemporáneas recorren la historia más re

La obra de 18 artistas contemporáneas andaluzas se exhibe desde este jueves en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA). '#TODAS' es un recorrido por la historia más reciente del arte hecho por mujeres en Andalucía de diferentes generaciones y con discursos y formatos diversos, símbolo todo ello de un colectivo que, según indican sus componentes, no ha logrado todavía el justo territorio profesional.La muestra cuestiona de forma general la situación de la mujer en el arte hoy, la brecha que aún separa la calidad y el talento de las creadoras contemporáneas así como el reconocimiento profesional que reciben sus coetáneos varones. Permanecerá abierta hasta el 25 de mayo. Las visitas son gratuitas y pueden ser guiadas los lunes y miércoles a las 18.00 horas.La vicerrectora de Cultura y Deporte, Tecla Lumbreras, ha hecho hincapié en esto durante la presentación de la muestra, en un acto al que ha acudido una de las comisarias, Marta del Corral; el responsable del diseño expositivo, Diego Santos, y varias artistas.#TODAS incluye obras de diversa índole, desde audiovisuales hasta fotografías, pasando por esculturas, óleos e instalaciones. La mirada de género está presente, pero no es la única. Tampoco existe una sola perspectiva, sino que es múltiple e incluso contradictoria o discordante.Ángeles Agrela, María Alcaíde, Ana Barriga, María Cañas, Nuria Carrasco, Paloma de la Cruz, Regina de Miguel, Verónica Ruth Frías, María José Gallardo, Noelia García Bandera, Mar García Ranedo, Cristina Lama, Victoria Maldonado, Gloria Martín, Moreno & Grau, Florencia Rojas, Marina Vargas y Leonor Serrano Rivas son los nombres que componen la muestra.Con esta reunión de artistas en #TODAS se traza un conciso y breve itinerario por la historia reciente de este colectivo, en el que, según la vicerrectora, "no están todas las que son pero sí son todas las que están". "La voz individual de artistas andaluzas de primera fila es el testimonio vivo del imperativo de corregir una deuda histórica con todas las demás".También ha aludido Tecla Lumbreras a las "abrumadoras estadísticas" al respecto. El número de mujeres que protagoniza exposiciones individuales en los grandes museos del mundo apenas alcanza el 20 por ciento del total, el diez por ciento en el caso de españolas.En las colecciones permanentes de los museos de arte contemporáneo sólo figuran un 13 por ciento de mujeres. La presidencia de los patronatos de los museos es "abrumadoramente masculina" y en España "sólo suponen el nueve por ciento del total". Frente a estos números, las mujeres representan el 65 por ciento de titulados en Bellas Artes y el 74 por ciento en Historia del Arte en el país.--EUROPA PRESS--