Susana Díaz, Secretaria del PSOE-A en el Borge

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este domingo "la insensibilidad" del Gobierno regional y ha incidido en que "se han quitado la careta" con la posible eliminación de la bonificación de la matrícula universitaria, lamentando, además, que "desgraciadamente las medidas injustas van a abrise paso en Andalucía".Díaz, que ha asistido en el municipio malagueño de El Borge a los actos de homenaje a Salvador Fernández Marín, se ha preguntado "quién puede cuestionar que un chaval en la universidad cuando aprueba no pague la matrícula, si eso es así en Europa". Al respecto, ha detallado que "las tasas en Europa son prácticamente simbólicas porque lo que hay que premiar es el esfuerzo y el talento".Díaz ha criticado que se cuestione el hecho de que, entre otros, jóvenes "hijos de autónomos, que no tendrían derecho a becas, que aprueban y tienen sus matrículas gratuitas o chavales que están en la universidad porque si estudian y aprueban tiene su matrícula gratuita", advirtiendo de que "se están planteando quitar eso"."Hay dinero para las grandes fortunas y no hay dinero para que nuestros chavales estén en la universidad", ha afeado la secretaria general del PSOE-A.Díaz ha apuntado que "se han quitado la carreta demasiado pronto y lo están haciendo con una insensibilidad y velocidad que ninguno esperábamos", ha concluido.Por su parte, el PSOE de Andalucía, en su cuenta en Twitter, recogido por Europa Press, también ha criticado que "el Gobierno de derechas de Andalucía, y a sus socios de ultraderecha, quiere eliminar uno de los avances sociales más importantes de las últimas décadas" en alusión a la bonificación de la matrícula universitaria al 99 por ciento para los alumnos que aprueban.Asimismo, han apuntado que desde que se fraguó el "pacto de vergüenza y las derechas llegaron al desgobierno andaluz", el PSOE-A ya "alertó que esta medida social y que iguala las oportunidades en nuestra tierra corría serio peligro". Por último, han pedido al Ejecutivo regional que "no jueguen con el futuro de Andalucía ni enterréis modelos públicos sostenibles a cambio de beneficiar a empresas privadas".--EUROPA PRESS--