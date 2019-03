Concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT con motivo del 8

La secretaria del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha condenado este domingo el presunto caso de violencia de género ocurrido este pasado sábado en Estepona (Málaga), en el que mujer de 58 años ha sido asesinada presuntamente a manos de su marido ya detenido.En una publicación de Twitter, recogida por Europa Press, Díaz ha lamentado que "el horror de la sinrazón machista nos golpee de nuevo". Al respecto, ha defendido que "la violencia de género es cosa de toda la sociedad y no caben medias tintas"."El horror de la sinrazón machista nos golpea de nuevo. Otra mujer ha sido asesinada, ayer en Estepona a manos de su marido y ante su hijo. La violencia de género es cosa de toda la sociedad y no caben medias tintas. Mi repulsa y condena", ha escrito.La Policía Nacional ha detenido un hombre de 55 años de Reino Unido como presunto autor de la muerte de su mujer en Estepona. Los hechos han ocurrido sobre las 23,45 horas de este pasado sábado en el citado municipio malagueño, según han confirmado fuentes policiales.El presunto autor, que se encuentra detenido, está ingresado en un centro hospitalario por autolesión. Asimismo, según han precisado las citadas fuentes no consta denuncias previas de malos tratos.8M "MASIVO"Sobre las manifestaciones convocadas el pasado viernes 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, Díaz ha valorado este sábado que fueron "masivas" porque "miles de hombres y mujeres en Andalucía han entendido que no se pueden permitir pasos atrás" dado que "hay un intento de regresión democrática, de involución, de recortar nuestros derechos y libertades, y de enfrentar a los ciudadanos que estamos en la defensa de la igualdad"."Andalucía con la clara voz de miles de hombres y mujeres dieron un grito de igualdad en defensa de los pasos conseguidos y diciéndole al Gobierno andaluz que no vamos a permitir una respuesta timorata y cobarde cuando se habla de los derechos de las mujeres", dijo la socialistas en declaraciones a periodistas.--EUROPA PRESS--