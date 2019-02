Susana Diaz con militantes del PSOE en Almáchar (Málaga)

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido a los socialistas "unidad y generosidad" y les ha animado movilizarse de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, porque, ha dicho, "el partido necesita que todos salgamos a remar para que Andalucía suponga ese dique, ese freno a la extrema derecha".En un encuentro con militantes socialistas en Almáchar (Málaga), Díaz ha asegurado que "la espinita clavada de haber ganado --en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre-- y no poder gobernar nos la vamos a quitar en cuatro meses".Así, ha dicho que "todo el mundo va a ir a votar el próximo 26 de mayo con la memoria fresca, viva, sabiendo lo que hace la derecha cuando puede, que es unirse con quien sea y como sea para desalojar al PSOE", señalando que el 2 de diciembre los socialistas ganaron "de manera insuficiente porque se han unido" --en referencia a PP, Ciudadanos y Vox--.Por esto, ha pedido la movilización de "todos los que se quedaron de asuntos propios ese 2 de diciembre o cogieron el día de asueto" para que de cara a las votaciones del 26 de mayo "en ningún rincón de Andalucía o de Málaga permitamos que hagan el mismo pacto".Ha pedido a los socialistas "unidad y generosidad". "Vamos a unirnos, a ser generosos, vamos a procurar que los compañeros que van a ponerse en los carteles el 26 de mayo tengan toda la fuerza del partido detrás, al lado, peleando, porque nos estamos jugando una regresión democrática", ha precisado.Al respecto, la expresidenta de la Junta ha señalado que "a diferencia de nuestros padres y abuelos, las generaciones hoy de mi edad y los que viene detrás no saben lo que pasó en España"."Hace falta que todo el talento del partido, el conocimiento, la historia, esa fortaleza que tienen las siglas Partido Socialista Obrero Español en Andalucía se ponga a remar en la misma dirección porque nos estamos jugando el avance de la democracia en la primera trinchera que son los ayuntamientos", ha manifestado.Ha recordado que en el 79 "se consolidó la democracia de la mano de los ayuntamientos y en los años 80 se alcanzó la autonomía en Andalucía porque tiraron del carro al lado de Rafael Escuredo los alcaldes", por lo que, ha insistido en que "el partido necesita que todos salgamos a remar para que Andalucía suponga ese freno a la extrema derecha".Díaz ha asegurado que cuando los socialistas gobiernan "se avanza y cuando dejamos de gobernar, cuanto menos se para si no se retrocede", instando al nuevo Ejecutivo de la Junta a "que gobierne"."¿No querían gobernar?, que gobiernen. Han perdido las elecciones, se han juntado, es legítimo, lo pueden hacer; pero que no cuestionen cuando en otros lugares o cuando en el Gobierno de España gobierne el PSOE con apoyo de otros partidos", ha señalado.Díaz ha dicho reconocer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "la legitimidad de que han sumado sus votos con Ciudadanos y con la extrema derecha de Vox" y ha reiterado que ahora tienen que "gobernar", incidiendo en que en el tiempo que lleva el nuevo Gobierno no han hecho "nada aparte de criticarnos".--EUROPA PRESS--