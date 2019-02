Detienen a una cuidadora y a su pareja por el robo de joyas a un matrimonio de ancianos

Recursos de Policía Nacional, agente, agentes, policía, policías

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a una pareja por su presunta responsabilidad en el hurto de joyas y de una colección de sellos valorados en más de 15.000 euros en la vivienda donde la mujer trabajaba como cuidadora de un matrimonio de ancianos octogenarios.El arresto de la mujer y del hombre, de 54 y 60 años y nacionalidad española, se produjo el pasado día 7, según han informado este lunes desde la Comisaría Provincial de Málaga, a través de un comunicado.Según las pesquisas, la investigada presuntamente hurtó las joyas, mientras su marido habría sido el que las vendió. La mujer, que ejercía como cuidadora del matrimonio, "se aprovechó" de la confianza que los ancianos habían depositado en ella y en un momento de descuido accedió a los efectos que se encontraban bajo llaves y los sustrajo.La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas que acompañada de un familiar relató los hechos y las sospechas sobre la presunta autora, una mujer que cuidaba en ocasiones de él y de su esposa.Según expuso, esta persona entraba en su domicilio desde octubre de 2018, si bien no se había percatado de la desaparición de las joyas y de la colección de sellos hasta finales de enero. Ante los hechos descritos, los agentes iniciaron una investigación a fin de esclarecer, localizar y detener a los responsables.Desde la Policía Nacional han indicado que las pesquisas desarrolladas condujeron a la plena identificación de la cuidadora, una mujer de 60 años que resultó detenida por su presunta implicación en el hurto de joyas y una colección de sellos valorados en más de 15.000 euros.Durante las indagaciones los agentes se percataron de que la mujer en su declaración hizo bastante hincapié en su estado civil, indicando que llevaba divorciada desde hace 15 años.A raíz de toda la información obtenida los agentes comprobaron que la cuidadora no estaba divorciada y que supuestamente su marido había vendido parte de las joyas sustraídas. Así, finalmente, el hombre también fue detenido por su presunta implicación en los hechos investigados.Parte de las joyas fueron recuperadas porque aún no habían sido vendidas, si bien las que ya lo habían sido, a pesar de ser reconocidas en fotos por la víctima, no han podido ser recuperadas porque ya habían sido fundidas.--EUROPA PRESS--