Detenido un menor dos veces en dos días por dañar coches y robar unas gafas de sol

Policía Local de Málaga motocicleta seguridad agente barrio

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido en dos ocasiones en dos días a un menor de 17 años y nacionalidad alemana como presunto autor de los delitos de daños y hurto, ya que, al parecer, dañó intencionadamente coches y robó unas gafas de sol en un establecimiento.El primero de los hechos tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado 16 de febrero, cuando agentes de una patrulla de la Policía Local de Málaga que patrullaban por calle Ferrándiz lo sorprendieron dañando de forma intencionada un vehículo estacionado.Así, al percatarse de la presencia policial, el menor intentó huir del lugar a la carrera, siendo interceptado por los policías locales a escasos metros.En esos mismos instantes, desde la Sala Operativa 092 del cuerpo policial dieron un comunicado en el que se informaba de que un joven estaba dañando espejos retrovisores en la citada calle, coincidiendo la descripción que aportaban los testigos con la del menor interceptado.Así, policías locales que acudieron en apoyo corroboraron que los espejos retrovisores de un total de tres turismos estacionados habían sido dañados, superando los daños el valor de 400 euros, siendo el menor detenido.DETENIDO JUNTO A OTRO INDIVIDUO POR HURTAR GAFASNo obstante, el menor no tardaría mucho en volver a delinquir, ya que dos días después, la Sala 092 informó de que se habían cometido hurtos de gafas de sol en dos establecimientos del centro perpetrados por dos varones que iban acompañados de un perro.Así, agentes de la Policía Local de Málaga los localizarían instantes después en calle Atarazanas, comprobando que la descripción de los mismos coincidía plenamente con la aportada desde los comercios.Los jóvenes al percatarse de la presencia policial, respondieron tirando cada uno de ellos unas gafas al suelo. Uno de los encartados era nuevamente el menor, mientras que el otro era un individuo de su misma nacionalidad y 18 años, el cual se dio a la fuga a la carrera, llegando a empujar a varios viandantes que se encontraba a su paso e incluso a golpear a una señora contra la pared hasta ser interceptado por policías locales en calle Panaderos.En este sentido, al verse atrapado, el individuo se resistió con fuerza a la acción policial, lanzando golpes y patadas y llegando a lesionar a uno de los agentes actuantes antes de ser reducido y engrilletado.Una vez interceptados ambos autores, los policías locales realizaron las gestiones oportunas con las tiendas a las que se les hizo entrega de las gafas en calidad de depósito judicial, siendo el valor total de ambas de 113,90 euros. En cuanto al perro, del que no aportaban documentación alguna, fue trasladado a la Sociedad Protectora de Animales de Málaga.Por los hechos, los policías locales procedieron a la detención de los individuos, que manifestaron encontrarse de paso en Málaga, no teniendo domicilio conocido y durmiendo en la calle, así como a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puestos a disposición judicial.--EUROPA PRESS--