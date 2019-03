Declaran culpables de lesiones a los acusados de la muerte del joven que medió en pelea

Málaga.- Tribunales.-Desestiman demanda interpuesta por exjefa de Urba

Un jurado popular ha declarado este viernes culpables de un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente a los dos acusados de la muerte de un joven que medió en una pelea en Málaga capital a la salida de una discoteca.Así lo han asegurado fuentes judiciales, quienes han apuntado que los miembros del jurado popular han tomado su veredicto por unanimidad.Las defensas siempre han sostenido que sus clientes no habían tenido intención de matar y que se trataba de un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente, en contra de lo mantenido por la Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, que acusaban a ambos de un delito de asesinato.Los hechos sucedieron en abril de 2017. La víctima salió con unos amigos para celebrar sus 22 años y fueron a un local, donde estaban los acusados.Cuando el joven salió con un amigo, vio una fuerte discusión en la que estaban los acusados. La víctima medió, poniendo una mano en el torso de un joven, cuando recibió golpes por parte de los acusados.Los dos acusados admitieron que le golpearon, pero uno dijo que solo dio un puñetazo y el otro que fue una vez con la mano abierta en el cuello y una patada; asegurando ambos que no fue por detrás. Además, señalaron que habían bebido mucho y tomado cocaína.Asimismo, declararon que insistieron al joven y a su amigo para que no se metieran en la pelea en la que ellos mediaban, apuntando que "jamás" pensaron la gravedad de la situación y que la víctima podía morir.--EUROPA PRESS--